Busca Tigres Femenil vencer a Pachuca y ser líder de la tabla

Tigres UANL Femenil visitará a Pachuca en el duelo más atractivo de la jornada seis del Clausura de la Liga MX Femenil, con la misión de sumar tres puntos que le permitan acercarse a la parte alta de la tabla. El equipo campeón llega invicto, pero fuera de los primeros puestos.

El conjunto felino, donde milita Jenni Hermoso, ocupa el séptimo lugar con 10 puntos, a tres de los líderes del torneo. El partido representa una oportunidad directa para recortar distancia ante un rival que también se mantiene en zona de competencia por la cima.

Tigres Femenil pelea por el liderato; Pachuca es quinto lugar

El choque enfrenta a dos planteles con aspiraciones de fase final y con delanteras que han marcado diferencia en el arranque del campeonato.

Las felinas no han perdido en el torneo, aunque han dejado puntos en el camino. Un triunfo como visitante las colocaría más cerca del grupo puntero integrado por América, Monterrey, Pumas UNAM y Guadalajara.

Rival directo con la ofensiva más productiva

Pachuca presume la ofensiva más goleadora del certamen con 20 anotaciones. Su ataque es encabezado por Charlyn Corral, líder de goleo con siete tantos en las primeras fechas.

Las Tuzas registran marcadores amplios en varias jornadas, con triunfos de 3-0, 4-0, 7-0 y 6-0, y solo una derrota en el calendario. El duelo en casa representa una prueba directa ante las actuales campeonas.

Cómo llegan las campeonas al Clausura

El equipo de la UANL se presentó al torneo tras confirmar su condición de club con más títulos de liga. En el arranque del Clausura mantiene paso sin derrotas, aunque con menor volumen goleador que otros aspirantes.

El cuerpo técnico ha rotado alineaciones en las primeras fechas, buscando ajuste en funcionamiento colectivo y definición en el último tercio del campo.

Otros partidos que impactan a Tigres en la tabla

La jornada también incluye el cruce entre América y Pumas UNAM, dos clubes ubicados en la parte alta, además del compromiso de Monterrey ante Santos Laguna. Los resultados de esos encuentros influyen de forma directa en la posición de Tigres.

El calendario se completa con partidos de Toluca, Atlas, Cruz Azul, Mazatlán, Tijuana y Guadalajara. La combinación de marcadores puede modificar la zona alta al cierre de la fecha.

Cuándo se juega la jornada seis femenil

La fecha inicia con partidos de viernes y sábado, continúa el domingo con el bloque principal, donde destaca el Pachuca vs Tigres UANL, y concluye el lunes con el duelo entre Santos Laguna y Monterrey.

El resultado en Hidalgo marcará el movimiento de las felinas en la clasificación y su presión directa sobre los primeros lugares del Clausura Femenil.



