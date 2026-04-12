Busca Tigres calificar ante Chivas el superlíder actual

De 65 encuentros oficiales con el 'Rebaño', los de Pizarro han ganado 23 partidos, empataron en 23 ocasiones y perdieron 19 duelos.

Un duelo de contrastes es el que se vivirá esta tarde en el Estadio Universitario, cuando se enfrenten Tigres y Chivas. Mientras que a los de Guido Hernán Pizarro Demestri solamente la victoria los regresaría a la zona de calificación, si se da una conjugación de resultados en los juegos que sostendrán Atlas y América; los de Gabriel Alejandro Milito se mantienen en el ‘penthouse’ de la tabla general.

¿A qué hora y dónde ver Tigres vs Chivas?

Esta tarde saltarán a la grama del 'Volcán' en punto de las 17:00 horas, para sostener su batalla deportiva amarillos y rojiblancos en confrontación correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. Usted amable lector lo podrá disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7, en vivo y a todo color.

Los de la UANL jugarán en el Estadio Universitario con su tradicional uniforme en amarillo total, mientras que el ‘Rebaño Sagrado’ lo hará con su indumentaria característica a rayas en rojo con blanco. Para este partido, quien se encargará de impartir justicia será el veracruzano Maximiliano Quintero Hernández, como Juez Central.

Como dato adicional, han transcurrido 1141 días desde aquel sábado 25 de febrero de 2023 cuando las Chivas derrotaron 2-1 a Tigres; desde ese entonces se han jugado siete partidos oficiales y en todos ellos los de Pizarro conservan el invicto.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Dicta un refrán popular: “Candil de la calle, oscuridad de su casa” y esa es la realidad que viven actualmente los de la ‘U’ en la Liga MX y la Concachampions Leagues Cup. Mientras que en el certamen nacional su cosecha es de 17 puntos en 13 partidos, en el plano internacional suman tres victorias, un empate y una derrota en cinco encuentros.

Historial entre Tigres y Chivas en torneos cortos

La historia marca que son 65 enfrentamientos oficiales entre universitarios y el ‘Rebaño Sagrado’ en torneos cortos, considerando Liga y Liguilla. Los de Pizarro han ganado 23 partidos, empataron en 23 ocasiones y perdieron 19 duelos. Han marcado 82 goles y recibido 78.

De esos 82 goles, el francés André-Pierre Gignac suma 14 anotaciones; con tres tantos aparecen Anselmo Vendrechovski, Claudio Núñez, Francisco Fonseca y Nicolás Ibáñez. También destacan con dos goles jugadores como Andrés Silvera, Guido Pizarro y Juan Pablo Vigón.