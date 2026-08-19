Busca Tigres 'bombero' para enderezar el rumbo del Apertura 2026

La directiva felina anunciará en menos de 24 horas al sucesor de Guido Pizarro; el nuevo entrenador recibirá a un equipo sin triunfos, ubicado en el lugar 16

La espera está por terminar y Tigres está a horas de conocer al entrenador que tendrá la misión de rescatar a un equipo sumergido en uno de sus peores arranques de los últimos años.

Carlos Emilio González, presidente del club, aseguró este martes a su llegada al Estadio Universitario que la directiva anunciará al nuevo director técnico en menos de 24 horas.

“Muy pronto, en menos de 24 horas”, respondió el dirigente antes de ingresar al Volcán.

El anuncio llegará en un momento crítico para los universitarios.

Después de cuatro jornadas del Apertura 2026, Tigres todavía no conoce la victoria y solamente ha conseguido uno de 12 puntos disponibles, producto de un empate y tres derrotas.

Los felinos ocupan el lugar 16 de la clasificación, apenas por encima de Santos y Juárez, después de caer 2-1 ante Atlas durante la Jornada 4.

La crisis tampoco se limita a la Liga MX



Tigres quedó eliminado de la Leagues Cup después de empatar sus tres encuentros de la fase de grupos, prolongando una racha de resultados que ha aumentado la presión alrededor de un plantel acostumbrado durante los últimos años a competir por los primeros lugares.

Buscan al sucesor de Pizarro

La directiva trabaja desde finales de julio en encontrar al sustituto de Guido Pizarro, quien dejó el banquillo felino después de un complicado comienzo de torneo.

Desde entonces, Hernán Elizondo asumió de manera interina mientras la dirigencia analizaba diferentes perfiles para encabezar el nuevo proyecto.

Entre los candidatos considerados durante el proceso aparece Juan Carlos Osorio, quien, de acuerdo con fuentes cercanas al club, se encuentra entre los perfiles que han sido analizados por la institución.

El colombiano conoce ampliamente el futbol mexicano. Dirigió a la Selección Mexicana entre 2015 y 2018, incluida su participación en el Mundial de Rusia 2018, y posteriormente regresó al país para hacerse cargo de Xolos de Tijuana.

Su nombre, sin embargo, no ha sido el único colocado sobre la mesa durante la búsqueda del nuevo estratega.

La directiva también ha analizado otros perfiles antes de tomar una decisión que cobra mayor relevancia debido al momento deportivo que atraviesa el equipo.