Busca Tigres a 'Memote' Martínez ante falta de un nueve

El mercado cierra este viernes y la directiva felina analiza opciones tras caerse el fichaje de Arthur Cabral y negociar por Emiliano Gómez

Después de que trascendiera que la directiva universitaria iniciara negociaciones con Puebla por el uruguayo Emiliano Gómez, volvió a trascender información sobre un interés de Tigres por Guillermo Martínez de Pumas.

Y aunque todo apuntaba a que los felinos se harían con Arthur Cabral del Botafogo de Brasil, motivos familiares lo habrían alejado de firmar con Tigres.

Aunque el conjunto regio ya se ha hecho con delanteros de Pumas, el fichaje del "Memote" no sería fácil, pues los de la UNAM tendrían la intención de renovar al delantero de 31 años, quien tiene contrato con los capitalinos hasta diciembre de 2026.

Con poca información clara sobre el futuro en el ataque de Tigres, lo único visible en el horizonte es que los auriazules corren contra reloj, pues tendrán hasta las 23:59 de este viernes para inscribir a su nuevo delantero, si se consigue uno.