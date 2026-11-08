Busca Sergio “Checo” Pérez remontar desde el fondo en Brasil

El volante tapatío afrontará una carrera compleja en el Gran Premio de San Pablo tras registrar complicaciones de temperatura en llantas.

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, de la escudería de Cadillac, afrontará una compleja carrera este domingo en el Gran Premio de San Pablo tras calificar en la vigésima segunda y última posición sobre el trazado del autódromo de Interlagos.

A pesar del resultado adverso en la sesión de clasificación de la vigésima fecha del Mundial de Fórmula Uno, el tapatío mostró optimismo y dejó ver que su principal apuesta para escalar posiciones será el factor climático.

"Las condiciones de la pista eran complicadas, pero creo que salir algo antes fue definitivamente la decisión adecuada. En líneas generales, hay alguna queja por aquí y por allá, pero progresamos bien y nos sentimos competitivos hoy, algo que fue una buena señal", señaló el volante jalisciense, quien suma seis victorias y 39 podios a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría.

Estrategia de neumáticos y contrato renovado

El 'Checo' Pérez detalló las razones de su desempeño en la pista durante la fase determinante de la calificación.

"Era optimista con miras a mi último intento, pensando en que iba a ser el bueno, pero creo que enfrié algo demasiado los neumáticos y no pude meterles luego la temperatura suficiente. Eso fue algo un poco desafortunado, ya que creo que pudimos haber logrado un resultado mucho mejor", explicó el piloto de 36 años.

Ante las adversidades del puesto de salida en un circuito de alta exigencia, 'Checo' apostó por un cambio en las condiciones del tiempo para la competencia dominical.