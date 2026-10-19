Busca Rayados romper su mala racha ante Pachuca en casa

De 70 duelos, de 1996 a la fecha, los albiazules han conseguido 31 triunfos, 17 empates y 22 derrotas. Con 111 goles a favor y recibieron 104 en contra

Esta tarde, los Rayados del Monterrey recibirán al Pachuca en el Estadio BBVA, en punto de las 19:00 horas, en partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, los dirigidos por Matías Jesús Almeyda no vencen a los Tuzos en el Gigante de Acero desde el sábado 10 de febrero de 2024, cuando se llevaron el triunfo por 3-2.

Quien impartirá el orden en esta contienda será el árbitro central sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos. Los de la Pandilla saltarán al rectángulo verde con su uniforme tradicional de rayas azules y blancas, pantaloncillo azul y medias rojas; por su parte, los Tuzos lo harán completamente de blanco.

En torneos cortos, manda el Monterrey

La cronología de los enfrentamientos entre ambas instituciones señala que Monterrey y Pachuca han disputado 70 duelos oficiales, considerando únicamente los partidos de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

Los albiazules han conseguido 31 triunfos, por 17 empates y 22 derrotas. En estos encuentros, perforaron las redes enemigas en 111 ocasiones y recibieron 104 goles, con una diferencia positiva de +7.

Funes Mori, Suazo y Franco destacan entre los goleadores

De los 111 goles anotados por los de azul y blanco, ocho fueron obra del histórico Rogelio Funes Mori, así como de Humberto Suazo y Guillermo Franco.

Por su parte, Aldo de Nigris marcó cinco tantos, mientras que Dorlan Pabón, Germán Berterame y Neri Cardozo anotaron cuatro goles cada uno.