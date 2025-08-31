Busca Rayados mantener su momento de ensueño en la Liga MX

Monterrey busca esta noche en su visita al Puebla ligar seis victorias y un quinto partido con tres o más goles a favor. Mira el duelo por la señal de Azteca 7

El líder Rayados de Monterrey, equipo del defensa español Sergio Ramos, visitará este viernes al Puebla, último de la clasificación, en la séptima jornada del Apertura 2025.

Después de ser goleado por el Pachuca, 3-0 en su debut, los Rayados del entrenador español Domenec Torrent suman cinco victorias consecutivas, lo cual tiene al equipo en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos, uno por arriba de América, segundo, y Cruz Azul, tercero.

Liderado por los argentinos Germán Berterame, con cuatro goles, y Lucas Ocampos, con tres, y por el español Sergio Canales, con dos tantos y dos asistencias, el Monterrey muestra la segunda mejor ofensiva del campeonato. Suma 13 goles, 9 más que Puebla.

La defensa del cuadro regio ha recibido siete goles, la mitad de los aceptados por su rival de turno.

Aunque Rayados sale como favorito, no deberá subestimar a un Puebla que empató el pasado domingo en el estadio de los Pumas UNAM, en el debut del entrenador argentino Hernán Cristante.

Puebla saldrá concentrado en mantener el orden atrás y, una vez garantizado eso, tratará de castigar con una ofensiva guiada por el uruguayo Emiliano Gómez.