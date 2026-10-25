Busca Rayados amarrar Liguilla directa; Tigres persigue milagro

La actividad sabatina de la Jornada 14 del Apertura 2026 presenta el duelo de Monterrey ante Chivas y la visita de Tigres frente a Pumas.

Los clubes regios entran en acción hoy sábado... con escenarios distintos.

Monterrey liga tres juegos sin perder, con dos victorias seguidas, y busca afianzarse en zona de Liguilla, dentro de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, al recibir a Chivas en la Fecha 14.

Mientras que la ‘U’ visita a Pumas con la obligación de ganar para seguir con posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final.

Esta será una tarde-noche futbolera en tierras regias: los Rayados del Monterrey recibirán al Guadalajara en el Estadio BBVA en punto de las 19:00 horas y, al concluir este encuentro, Tigres visitará el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México para enfrentar a Pumas; en duelos que corresponden a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 en la Liga MX.

Los dirigidos por Matías Jesús Almeyda no vencen a los de Gabriel Alejandro Milito desde que este tomó el timón del ‘rebaño sagrado’; un par de derrotas de 4-2 y 3-2 son sus resultados. Por su parte, los de Víctor Manuel Vucetich Rojas en sus últimas diez batallas oficiales jugadas en la Ciudad de México ante los de la UNAM, se trajeron cuatro triunfos y cuatro igualadas.

Así saltarán a la cancha

Quien impartirá el orden en el duelo entre los de la ‘Sultana del Norte’ contra los de la ‘Perla de Occidente’ será el árbitro central chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández, en donde los de la ‘Pandilla’ saltarán al rectángulo verde con su uniforme tradicional a rayas azul con blanco, pantaloncillo azul y medias rojas; por su parte, los del Guadalajara lo harán totalmente de blanco.

Respecto a la batalla entre universitarios, el juez central tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina será quien lleve el orden en el partido. Los de la UNAM saltarán al terreno de juego con su uniforme totalmente de blanco; por su parte, los de la UANL vestirán completamente de azul marino con vivos en amarillo.

Con dominio "rojiblanco"

La cronología de los enfrentamientos entre ambas instituciones señala que son 62 los duelos oficiales que han sostenido los del Monterrey en contra de Chivas, donde solo se consideran las batallas de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

Los albiazules han conseguido 20 triunfos, por 13 igualadas y 29 juegos perdidos; en los que perforaron las redes enemigas en 88 ocasiones y en otras 99 sacaron el balón de su portería, teniendo una diferencia negativa de -11.

De los 88 goles consumados por los de azul y blanco, seis fueron de Dorlan Pabón y Humberto Suazo; cuatro dianas las realizaron Alex Fernandes y Carlos Ochoa; además de los tres pepinillos que anotaron Antonio de Nigris, Avilés Hurtado, Jared Borgetti, Jesús Arellano, Jesús Gallardo y Sergio Canales, respectivamente.

La ‘U’, la ‘U’, la ‘U’

La historia marca que son 66 las batallas oficiales que han tenido los de la UANL en contra de los de la UNAM, en donde se contabilizan solo las batallas jugadas en Fase Inicial y Fase Final desde que se instituyeron los torneos cortos. En este lapso, los del Profe ‘Vuce’ han conquistado 28 victorias, por 16 empates y 22 derrotas, con 109 goles a favor y 84 en contra, para una diferencia de goles positiva de +25.

De las 109 dianas anotadas por los de la ‘Sultana del Norte’, 17 fueron de André-Pierre Gignac; cinco tantos de Lucas Lobos; además de cuatro goles de Andrés Silvera, Jesús Olalde y Walter Gaitán, respectivamente.