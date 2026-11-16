Busca Rayadas sellar pase a semifinales ante Pachuca

Monterrey tiene 86 días seguidos sin derrota en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, y esta noche recibe a Pachuca en la Vuelta de Cuartos de Final

Han transcurrido 86 días desde aquella noche del 21 de agosto de este año 2026, en la que las Rayadas fueron derrotadas 2-1 por las Esmeraldas del León en el “Gigante de Acero”. Y… “de ahí pa’l real” son ya 11 los duelos seguidos en los que las dirigidas por la francesa Amandine Celia Miquel mantienen el paso invicto, con un marcador de 10 triunfos y un empate.

Esta noche, en punto de las 19:00 horas, las del Monterrey recibirán la visita del Pachuca en el Estadio Monterrey, lugar en donde disputarán el duelo de Vuelta de la fase de Cuartos de Final en la Liga MX Femenil. Cabe hacer mención que las de La Pandilla vencieron el pasado miércoles a las Tuzas por marcador de 1-0 en la Ida en el Estadio Hidalgo, con gol de Diana García al minuto uno.

La silbante coahuilense Cesia Deysire Campos Sánchez será quien se encargue de imponer la autoridad en este juego. Al rectángulo verde del coso de la avenida Pablo Livas saltarán con su tradicional uniforme las de la Sultana del Norte, mientras que las de la Bella Airosa lo harán totalmente de blanco y gris.

En la Sultana del Norte dominan las Rayadas

Cronológicamente y considerando únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla entre las de La Pandilla en contra de las Tuzas, son 31 las confrontaciones que han sostenido; las Rayadas han cargado con el triunfo en 16 episodios y en seis más empataron, siendo derrotadas por Pachuca en nueve duelos.

Siguiendo con la temática de tantos anotados en contiendas oficiales de fase inicial y final, las del Cerro de La Silla mandaron anidar el balón en el marco contrario en 55 ocasiones, teniendo las del Monterrey como su máxima goleadora a Christina Burkenroad, con 12 anotaciones; le sigue Rebeca Bernal, con ocho tantos, y cierra la lista de artilleras Desirée Monsiváis, quien consumó seis goles.