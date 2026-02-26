Busca Javier Aguirre sumar a la lista mundialista talento local

El Tricolor se mide a las 20:00 horas en el estadio La Corregidora a Islandia, rival ‘cliente’ con el que registra tres triunfos y dos empates, sin derrotas

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, buscará este miércoles en el juego amistoso que su equipo disputará ante Islandia talentos de la Liga MX que apuntalen la lista para el Mundial.

Debido a que este duelo no se realizará dentro de una fecha FIFA, Aguirre no podrá observar a jugadores como Álvaro Fidalgo, español recién naturalizado mexicano, que juega en el Betis; a Obed Vargas, jugador del Atlético de Madrid; y dar continuidad al delantero Germán Berterame, argentino-mexicano, del Inter Miami de la MLS.

El 'Vasco' ha dicho que tiene su lista casi completa, por lo que lo que la oportunidad para pelear por los pocos lugares que restan se abre para jugadores como Armando 'Hormiga' González, goleador del Guadalajara y su compañero Efraín Álvarez en el ataque.

Diego Campillo, también de Chivas, Everardo López, del campeón Toluca, y Jesús Garza, de Tigres intentarán impresionar al seleccionador con su trabajo en la defensa.

En la portería, gracias a que sus guardametas actúan en la liga local, podrá mantener la vigilancia sobre el nivel de Ángel Malagón, del América, quien ha bajado su rendimiento; Raúl Rangel, del Guadalajara, que no termina de convencer; y Carlos Acevedo, de Santos, quien ha recibido escasas oportunidades.

El rival no ayudará mucho. Islandia, el número 74 en el ránking de FIFA, no avanzó ni al repechaje europeo para la Copa del Mundo. Además, no podrá contar con sus jugadores estelares al no ser una fecha FIFA.

Entre las ausencias notables están la de Hákon Arnar Haraldsson, del Lille de la Ligue 1; la de Ísak Jóhannesson, del Colonia de la Bundesliga; y la de Albert Guðmundsson, de la Fiorentina de la Serie A.

Dónde ver el partido México vs Islandia

No te pierdes este encuentro amistoso a tráves de la pantalla de Azteca 7 con la transmisión del equipo de Fut Azteca.

