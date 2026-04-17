Busca Atlético el título de Copa del Rey ante Real Sociedad

Ambos equipos disputarán la final en Sevilla, con antecedentes, bajas y figuras importantes que marcarán el rumbo del partido.

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán la final de la Copa del Rey en Sevilla, en un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en el cierre de la temporada. El conjunto dirigido por Diego Simeone buscará cortar una racha sin títulos, mientras que el club donostiarra llega con una recuperación sostenida tras cambios recientes en su dirección técnica.

El encuentro se jugará en el Estadio La Cartuja, donde ambos equipos reeditarán una final que no se presentaba desde 1987. En aquella ocasión, la Real Sociedad se impuso en tanda de penales.

¿Qué se juega el Atlético de Madrid en esta final?

El Atlético llega tras eliminar al Barcelona en semifinales de este torneo y después de clasificarse a las semifinales de la Liga de Campeones, lo que marca su mejor desempeño europeo en casi una década.

Un triunfo significaría su primer título desde La Liga 2021 y su primera Copa del Rey desde 2013. Además, el resultado podría influir en su preparación rumbo al enfrentamiento ante Arsenal en la antesala de la final europea.

Desde su llegada en 2011, Diego Simeone ha consolidado al club como un competidor constante tanto en España como en torneos internacionales.

¿Cómo llega la Real Sociedad al partido?

La Real Sociedad alcanzó la final tras superar a Osasuna, Alavés y Athletic Club. El equipo atraviesa una etapa de reestructuración luego de que el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo asumiera el cargo a mitad de temporada.

Cuando tomó el equipo, el club se encontraba cerca de la zona de descenso, pero logró escalar posiciones hasta ubicarse en el séptimo lugar, con aspiraciones de competencia europea.

El conjunto donostiarra busca su segunda Copa del Rey en los últimos años, luego de la obtenida en 2020.

Jugadores clave en la final

Antoine Griezmann se mantiene como una de las principales referencias ofensivas del Atlético. El delantero francés continúa siendo un elemento determinante en la generación de juego.

El equipo también cuenta con opciones ofensivas como Julián Álvarez y Ademola Lookman, además del aporte de Marcos Llorente en distintas zonas del campo.

Por parte de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal lidera el ataque y registra antecedentes en finales decisivas, acompañado por Gonçalo Guedes y Carlos Soler.

Bajas y condiciones de los planteles

El Atlético no contará con los defensores José María Giménez y David Hancko por lesión, mientras que Robin Le Normand apunta a ser titular en la zaga.

En contraste, la Real Sociedad llega con la mayor parte de su plantel disponible, incluyendo el regreso del atacante Take Kubo.

El partido definirá al campeón del torneo copero en un escenario donde ambos equipos buscan cerrar la temporada con un título nacional.