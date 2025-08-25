Bucsa y Melichar-Martínez ganan en dobles del Abierto Monterrey

Para Cristina Bucsa, este es su séptimo título en dobles de la WTA, por su parte, Nicole Melichar-Martínez llegó a 16 títulos en dobles

La dupla de la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez se coronó campeona del torneo de dobles en el Abierto Monterrey, tras una contundente victoria sobre Hanyu Guo y Aleksandra Panova; el partido culminó con un marcador de 6-2 y 6-0, consolidando el dominio de las nuevas reinas del certamen.

A pesar de que Guo y Panova llegaban como favoritas tras su reciente Final en Cincinnati, la energía y la precisión de Bucsa y Melichar-Martínez marcaron la diferencia.

La preparación de ambas parejas fue drásticamente distinta; mientras las ahora campeonas sellaron su pase a la Final con dos días de anticipación, sus rivales solo tuvieron 15 horas para alistarse después de una semifinal atípica y retrasada por la lluvia.

El partido comenzó con cada pareja asegurando su primer juego de servicio, pero a partir de ahí el control fue absoluto para Bucsa y Melichar-Martínez. La pareja hispano-estadounidense se llevó el primer set al convertir dos oportunidades de quiebre.

Guo y Panova, quienes no habían cedido un solo set en todo el torneo, se encontraron con una muralla que no ofrecía oportunidades. La ofensiva imparable de Bucsa y Melichar-Martínez continuó en el segundo parcial.

Aunque una interrupción médica para revisar a Guo no mermó el ritmo de las campeonas, quienes ganaron nueve de los siguientes 10 puntos para cerrar el encuentro.

Para Cristina Bucsa, este es su séptimo título en dobles en el circuito de la WTA y el segundo en lo que va del 2025. Por su parte, Nicole Melichar-Martínez consigue su primer título del año, elevando su total profesional en dobles a 16.

La victoria no solo les otorga el trofeo del Abierto Monterrey, sino que también las establece como una de las duplas a seguir en el circuito.