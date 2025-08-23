Bucsa y Melichar avanzan a la final de dobles del GNP Seguros

Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez vencieron a Jeanjean y Kozyreva y avanzan a la final de dobles del Abierto GNP Seguros 2025

Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez aseguraron su lugar en la final de dobles del Abierto GNP Seguros 2025 tras vencer con autoridad a Leolia Jeanjean y Maria Kozyreva por 6-4, 6-1.

El primer set fue muy parejo, con ambas parejas intercambiando puntos hasta llegar a un 4-4. Con el marcador 5-4 a su favor, Bucsa y Melichar-Martínez lograron romper el servicio en el décimo juego y cerrar el parcial 6-4.

La confianza adquirida les permitió dominar el segundo set, en el que ganaron el 91% de sus puntos con el primer servicio y aprovecharon dos oportunidades de quiebre, cerrando el juego 6-1. Por su parte, Jeanjean y Kozyreva tuvieron dificultades con su segundo servicio, convirtiendo solo la mitad de las oportunidades.

Bucsa vuelve a una final de dobles desde su triunfo en el Abierto de Birmingham, mientras que Melichar-Martínez busca su 16º título en la modalidad. Ambas jugadoras, actualmente dentro del top 40 de la WTA, esperan rival para la gran final que se jugará este sábado a las 16:00 horas en el Estadio GNP del Club Sonoma.

La dupla estadounidense-española tendrá un día de descanso antes de disputar el partido que definirá al campeón del Abierto GNP Seguros 2025.