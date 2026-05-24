Bruno Fernandes es elegido como mejor jugador de Premier League

Su rendimiento también fue reconocido a principios de mes, cuando fue elegido como futbolista del año en Inglaterra por especialistas del futbol británico

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, fue nombrado jugador de la temporada de la Liga Premier, luego de firmar una campaña determinante para que su equipo asegurara la clasificación a la Liga de Campeones.

El mediocampista portugués fue una de las figuras más influyentes del campeonato por su capacidad para generar juego, asistir, marcar diferencias en partidos clave y sostener el funcionamiento ofensivo del United durante gran parte de la temporada.

Fernandes iguala récord histórico de asistencias

Uno de los puntos más destacados de su campaña fue haber alcanzado las 20 asistencias en la Liga Premier, cifra con la que igualó el récord histórico de más pases de gol en una sola temporada.

Con ese registro, Fernandes quedó empatado con Thierry Henry, quien logró la marca con Arsenal en la temporada 2002-03, y con Kevin De Bruyne, quien la igualó con Manchester City en la campaña 2019-20.

El portugués aún puede superar ese registro cuando el Manchester United visite al Brighton en el cierre de la temporada, partido en el que buscará convertirse en el máximo asistidor histórico de una campaña de Premier League.

Además de sus asistencias, Bruno Fernandes aportó ocho goles y generó más de 130 ocasiones de peligro, números que reflejan su peso dentro del sistema ofensivo del equipo.

Su influencia fue clave para que el Manchester United lograra cerrar la temporada en puestos de Champions League, objetivo principal del club tras una campaña marcada por alta exigencia y presión deportiva.

Como capitán, Fernandes también sostuvo un papel importante en el vestidor y dentro del campo, donde se mantuvo como uno de los futbolistas con mayor participación, regularidad y responsabilidad en la construcción de juego.

Primer premio de Premier League para Bruno Fernandes

Este reconocimiento representa la primera vez que Bruno Fernandes gana el premio al Jugador de la Temporada de la Premier League.

El galardón llega en una de las campañas más completas de su carrera desde su llegada al futbol inglés en 2020, cuando rápidamente se convirtió en uno de los referentes del Manchester United.

Su rendimiento también fue reconocido a principios de mes, cuando fue elegido como futbolista del año en Inglaterra por especialistas del futbol británico.

Manchester United vuelve a tener al mejor jugador del torneo

Con este premio, Bruno Fernandes devuelve al Manchester United a lo más alto de los reconocimientos individuales de la Premier League.

El club no tenía un ganador de este galardón desde Nemanja Vidić en 2011, lo que le da un valor especial a la temporada realizada por el mediocampista portugués.

Fernandes también ha sido reconocido internamente por el United en varias ocasiones, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo en la era reciente.

El cierre de campaña todavía puede dejar una marca histórica para Fernandes.

Si logra una nueva asistencia ante Brighton, el portugués romperá el récord que actualmente comparte con Henry y De Bruyne, convirtiéndose en el futbolista con más asistencias en una sola temporada de Premier League.

Más allá de esa posibilidad, su premio confirma una campaña sobresaliente en la que combinó producción ofensiva, liderazgo y constancia para convertirse en el jugador más destacado del torneo.