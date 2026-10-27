Brunetta confirma su permanencia con Tigres; firma hasta 2030

El club asegura la continuidad de un jugador que se ha ganado el reconocimiento de la afición por su regularidad y aportación dentro del terreno de juego

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En medio de la recta final del Torneo Apertura 2026, los Tigres de la UANL confirmaron una de las noticias más esperadas por su afición: la renovación contractual del mediocampista argentino Juan Brunetta, quien permanecerá vinculado con el club hasta el año 2030.

La noticia fue dada a conocer por el propio futbolista durante una transmisión en vivo realizada en las plataformas oficiales del conjunto felino, donde reveló que el acuerdo se había cerrado desde la semana pasada y que su compromiso con la institución se extenderá por tres años más respecto a su contrato anterior, el cual concluía en junio de 2027.

“Ya renové el contrato con el club por tres años más. Feliz de seguir acá, era lo que más deseaba y lo que más quería”, expresó el volante ofensivo, quien se ha convertido en una de las piezas fundamentales del esquema auriazul.

Durante su mensaje, el argentino agradeció la confianza de la directiva, así como el respaldo de sus compañeros y de la afición, especialmente en un momento deportivo complicado para el equipo.

Además, destacó el arraigo que ha desarrollado en Monterrey junto a su familia y el significado de defender los colores de Tigres ante la exigente afición del Estadio Universitario.

La renovación representa un movimiento estratégico para la institución, que busca mantener la base de un plantel competitivo y garantizar la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes en la generación ofensiva.

Con esta firma, el club asegura la permanencia de un jugador que se ha ganado el reconocimiento de la afición por su regularidad y aportación dentro del terreno de juego.

Con el nuevo acuerdo, Juan Brunetta seguirá siendo uno de los referentes de Tigres hasta 2030, en una decisión que fortalece la estabilidad del equipo y brinda certeza a una afición que ve en el argentino a uno de los rostros más importantes de la actual generación auriazul.