Browns despiden a entrenador Kevin Stefanski tras seis temporadas

Los Cleveland Browns de la NFL anunciaron este lunes el despido del entrenador Kevin Stefanski tras seis temporadas en el equipo en las que sólo alcanzó los 'playoffs' en dos ocasiones.

"Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo de Kevin al frente de los Cleveland Browns durante las últimas seis temporadas. Apreciamos todo su trabajo, pero nuestros resultados en las últimas dos temporadas no han sido satisfactorios, y creemos que es necesario un cambio en el puesto de entrenador principal", escribieron en un comunicado Dee y Jimmy Haslam, propietarios del equipo.

Los números de Stefanski en la organización

Stefanski, de 43 años, llegó a los Browns en la temporada 2020 para romper con una racha de 13 años sin que el equipo se clasificara para la postemporada.

En el año de su debut, logró que Cleveland terminara con 11 partidos ganados y cinco perdidos. En 'playoffs', cayeron en la ronda divisional ante los Kansas City Chiefs.

Desgraciadamente para Stefanski ese nivel de resultados sólo lo igualó en la campaña 2023, cuando de nuevo clasificó al equipo para la postemporada, en la que los Browns fueron eliminados en la ronda de comodines por los Houston Texans.

Excepto en esas dos campañas, los números del entrenador no cumplieron con las expectativas.

En 2021 terminó con ocho partidos ganados y nueve perdidos, un año después su récord fue de 7-10, en 2024 tuvo su peor temporada con tres ganados y 14 tropiezos y en la campaña que acaba de terminar sumó cinco victorias y 12 derrotas.

Mantiene su puesto el gerente general

Los Browns también informaron de que Andrew Berry se mantendrá como gerente general y estará a cargo de la búsqueda del sustituto de Kevin Stefanski.

"Andrew Berry continuará al frente de nuestras operaciones. Nos centramos en construir un equipo que brinde a nuestros aficionados el éxito que merecen desde hace tiempo. Andrew comenzará de inmediato un exhaustivo proceso para encontrar un nuevo entrenador excepcional que lidere nuestro equipo", concluyeron los propietarios.

Stefanski es el segundo entrenador que es despedido tras el final de la temporada 2025 de la NFL.

El pasado domingo los Atlanta Falcons, que acabaron con marca de 8-9, despidieron a Raheem Morris.