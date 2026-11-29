La ausencia de Purdy representa una baja importante para San Francisco, luego de su destacada actuación frente a Minnesota Vikings

Los San Francisco 49ers no contarán con su quarterback titular, Brock Purdy, para el partido del domingo ante Seattle Seahawks, debido a un esguince de tobillo que sufrió durante el encuentro de la semana pasada contra Minnesota Vikings, disputado en Ciudad de México.

El entrenador Kyle Shanahan confirmó que Mac Jones ocupará su lugar como titular, luego de que Purdy no lograra recuperarse a tiempo y se perdiera las tres prácticas del equipo durante la semana.

Inicialmente, Shanahan tenía la esperanza de que el mariscal de campo pudiera jugar, debido a que la lesión no correspondía a un esguince alto de tobillo. Sin embargo, su recuperación no avanzó como esperaba el cuerpo técnico y fue descartado el viernes.

“Cada vez que no es un esguince alto de tobillo, uno se siente bastante aliviado. Pero fue más a media altura que bajo, lo cual es un poco peor", indicó Shanahan. "Tuve una sensación, por cómo estaba, cuando llegó el miércoles. No sanó tan rápido como queríamos, así que tuvimos que detenerlo”.

El entrenador señaló que todavía es pronto para determinar si Purdy estará disponible para el siguiente compromiso contra New York Giants, aunque se mostró optimista sobre su recuperación.

Mac Jones toma los controles de San Francisco

Jones asumirá la titularidad después de haber ocupado ese puesto durante ocho partidos la temporada pasada, cuando Purdy estuvo fuera por una lesión en el dedo gordo del pie.

Durante ese periodo, el quarterback ayudó a los 49ers a conseguir una marca de 5 victorias y 3 derrotas, con 13 pases de touchdown, seis intercepciones y un índice de pasador de 97.4.

El mariscal de campo reconoció que asumir la titularidad en esta etapa de la temporada representa un desafío, aunque aseguró estar preparado.

“Obviamente es un reto cuando te lanzan al ruedo hacia el final del año, pero es un reto que ya he afrontado antes en mi carrera”, explicó Jones. "He jugado los primeros ocho partidos antes, he jugado los últimos ocho partidos y he jugado los 16 completos. Así que definitivamente estoy listo para el reto y con ganas de afrontarlo”.

Los 49ers decidieron mantenerlo como suplente esta temporada, pese al interés de otros equipos por conseguir un intercambio, precisamente para contar con una alternativa en situaciones como la actual.

Shanahan destacó el desempeño de Jones durante los entrenamientos y la confianza que existe en él dentro del equipo.

“Mac ha estado increíble. Ha tenido una gran semana. Pasamos por esto muchas veces con él el año pasado, así que todos tienen muchísima confianza en Mac", afirmó el entrenador. "Mac tuvo un campamento de pretemporada tremendo y es el mismo tipo todos los días. Así que ha sido una buena semana con Mac”.

Purdy llega con números destacados en la NFL

La ausencia de Purdy representa una baja importante para San Francisco, luego de su destacada actuación frente a Minnesota Vikings.

El quarterback permaneció en el encuentro pese a lesionarse durante el segundo cuarto y terminó con 255 yardas por pase y tres touchdowns, resultado que le permitió obtener el premio al Jugador Ofensivo de la Semana de la Conferencia Nacional.

Además, lidera la NFL con un índice de pasador de 118.2 y un promedio de 9.0 yardas por intento, además de acumular 23 pases de touchdown y solamente cinco intercepciones.

Foto: EFE