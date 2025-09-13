Brock Purdy, mariscal de 49ers, baja de 2 a 5 semanas por lesión

Purdy se lesionó del hombro izquierdo y el dedo de un pie en el juego de la semana 1 en el que los 49ers derrotaron a los Seahawks

John Lynch, gerente general de los San Francisco 49ers, anunció este jueves que Brock Purdy, su 'quarterback' principal, se perderá entre dos y cinco partidos por la lesión que presenta en el dedo de un pie y Mac Jones asumirá como titular del equipo en la semana 2 ante los New Orleans Saints.

"Hablamos con nuestro médico, el más destacado especialista en pie y tobillo de la NFL y nos dejó buenas sensaciones. Tenemos que seguir el proceso. Los resultados de las resonancias magnéticas fueron mejores de los esperados", dijo el directivo.

Purdy se lesionó del hombro izquierdo y el dedo de un pie en el juego de la semana 1 en el que los gambusinos derrotaron 17-13 a los Seattle Seahawks.

A pesar de las molestias, Purdy fue fundamental en la victoria con dos envíos a las diagonales.

Entre lunes y martes, había pesimismo sobre la lesión en el dedo del pasador, pero las resonancias magnéticas a las que fue sometido arrojaron que su recuperación requerirá de dos a cinco partidos y no un tiempo más largo.

"Brock está bien, recuperándose, lo trataremos semana a semana. Está haciendo un buen trabajo, sabemos que desea volver al campo lo antes posible", agregó Lynch.

Ante la baja de Purdy, los 49ers recurrirán a Mac Jones, exjugador de los Jacksonville Jaguars, quien debutará con San Francisco el próximo domingo, cuando reciban a los New Orleans Saints.

Jones tiene 27 años, arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2021 por los New England Patriots, equipo con el que tuvo un primer año tan destacado que le valió ser seleccionado a Pro Bowl.

Desgraciadamente el mariscal de campo perdió consistencia en las temporadas de 2022 y 2023 lo que provocó su salida y partida a los Jaguars con los que fue respaldo de Trevor Lawrence.

En esta pretemporada firmó con los 49ers como segundo y ahora tendrá la oportunidad de competir por quedarse en los controles si es consistente mientras regresa Purdy.

Además de Purdy, para la semana 2 los 49ers no podrán contar con su ala cerrada George Kittle, por una lesión en el tendón de la corva que lo mantendrá fuera de acción al menos cuatro semanas.