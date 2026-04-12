Brilla Yamal con doble asistencia y acerca al Barcelona al título

El Barcelona amplió su ventaja en la cima tras el empate del Real Madrid, colocándose en una posición favorable con siete jornadas aún por disputarse.

Barcelona dio un paso clave en LaLiga tras imponerse con autoridad en el derbi catalán, con una actuación determinante de Lamine Yamal, quien volvió a marcar diferencia en el ataque azulgrana. El joven futbolista participó directamente en tres goles y consolidó el dominio de su equipo en la recta final del campeonato.

El conjunto blaugrana aprovechó el tropiezo de su principal perseguidor para ampliar su ventaja en la cima, en un momento clave donde cada punto resulta determinante rumbo al título. La victoria también llega en medio de la presión por los compromisos europeos.

¿Cómo influyó Lamine Yamal en la victoria del Barcelona?

Lamine Yamal fue el protagonista del encuentro al asistir en dos ocasiones a Ferran Torres, quien volvió a encontrarse con el gol tras una racha sin anotaciones. El joven atacante también selló el triunfo con un tanto en la recta final del partido.

Su rendimiento lo mantiene como uno de los jugadores más determinantes del equipo, liderando tanto en goles como en asistencias en todas las competiciones, lo que refuerza su papel dentro del esquema ofensivo.

Ferran Torres rompe sequía goleadora en momento clave

Ferran Torres terminó con una racha de 13 partidos sin anotar al firmar un doblete que abrió el camino para la victoria. Su primer gol llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Yamal, mientras que el segundo fue resultado de una jugada a velocidad que definió con precisión.

El delantero había iniciado la temporada con buen ritmo, incluso superando en protagonismo a Robert Lewandowski, pero atravesó un periodo sin efectividad que generó cuestionamientos en su desempeño.

Tras marcar, Torres realizó un gesto que parecía responder a los comentarios surgidos en redes sociales y medios deportivos sobre su falta de gol en semanas recientes.

El derbi exigió al Barcelona en la segunda mitad

El Espanyol reaccionó en el segundo tiempo y recortó distancias, generando momentos de presión que obligaron al líder a mantener la concentración. El equipo visitante estuvo cerca de empatar el encuentro, lo que habría cambiado el rumbo del partido.

Sin embargo, un error en la salida permitió a Yamal ampliar la ventaja, asegurando el control del marcador en los minutos finales y disipando cualquier intento de reacción.

Barcelona se fortalece rumbo al cierre de temporada

Con este resultado, el Barcelona amplió su ventaja en la cima tras el empate del Real Madrid, colocándose en una posición favorable con siete jornadas aún por disputarse.

El equipo también mantiene la mirada en la Liga de Campeones, donde buscará revertir su situación en los próximos compromisos. La carga de partidos obliga a mantener el nivel competitivo en ambos frentes.