Brighton vence 2-0 al Brentford y es segundo en la Premier League

Los 22 puntos en diez jornadas representan la mejor cosecha del Brighton a estas alturas de una temporada en la máxima categoría inglesa

El Brighton subió al segundo puesto de la Premier League tras vencer 2-0 al Brentford el domingo 8 de noviembre en el Amex Stadium. Los goles de Diego Gómez y Pascal Groß sellaron el séptimo triunfo en diez jornadas del equipo de Fabian Hürzeler, que llegó a 22 puntos y quedó a cinco del líder y campeón vigente, el Arsenal.

Diego Gómez abrió el marcador antes de la expulsión de Igor Thiago

El paraguayo puso al Brighton en ventaja al minuto 15. Michael Kayode despejó de cabeza un centro de João Costinha y el balón le quedó a Gómez, quien remató de zurda desde unos 23 metros y lo colocó en la escuadra.

Ocho minutos después, el Brentford se quedó con diez jugadores. El árbitro Michael Oliver amonestó inicialmente a Igor Thiago por un forcejeo en el que alcanzó con el brazo el rostro de Chema Andrés. Tras revisar la jugada en el monitor del VAR, cambió la amarilla por la expulsión.

El Brighton amplió la ventaja al 42, cuando Pascal Groß convirtió un penal por una sujeción de Keane Lewis-Potter sobre Luka Vušković durante un tiro de esquina. El equipo local administró el 2-0 en el complemento y terminó con 20 remates, seis a portería. El Brentford intentó cinco y ninguno fue entre los postes.

Brighton firma su mejor arranque en la máxima categoría

Los 22 puntos en diez jornadas representan la mejor cosecha del Brighton a estas alturas de una temporada en la máxima categoría inglesa. Su rendimiento en el Amex sostiene ese arranque. En cinco partidos de liga como local ha sumado 13 de 15 puntos posibles, con 15 goles a favor y uno en contra.

El equipo de Hürzeler se marcha a la pausa internacional con un punto de ventaja sobre el Manchester City, al que venció 1-0 como visitante en la jornada anterior. Su próximo partido de liga será el domingo 22 de noviembre, cuando visite al Hull City a las 8:00 horas, tiempo del centro de México.