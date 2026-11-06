Brian Rodríguez sufre lesión y no jugará contra los Pumas

La dolencia del atacante uruguayo es en el bíceps femoral izquierdo y su recuperación transcurrirá de acuerdo con la evolución de la molestia

El mundialista uruguayo Brian Rodríguez, una de las principales figuras del ataque del América, sufrió una lesión muscular y estará ausente el próximo sábado en el partido de su equipo ante los Pumas.

La directiva de las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que lideran el campeonato, confirmaron que la dolencia del atacante de 26 años es en el bíceps femoral izquierdo y su recuperación transcurrirá de acuerdo con la evolución de la molestia.

Rodríguez ha mantenido un elevado rendimiento desde su llegada al América en el año 2022; en el Apertura suma cinco goles y tres asistencias, además de ser uno de los líderes en la cancha y en los vestuarios.

Aunque la baja es sensible, Almada podrá formar una alineación de elevado nivel para enfrentar a los Pumas, con el que los azulcremas tienen una añeja rivalidad.

El duelo será de los más esperados de la penúltima etapa de la fase regular del Apertura. América es líder, pero está obligado a ganar para no ceder el primer lugar ante Guadalajara y Cruz Azul, que tienen la misma cantidad de puntos; Pumas es décimo de la tabla.

A día de hoy están en zona de acceso a la fase de los ocho mejores América, Guadalajara, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Tijuana, León y Santos Laguna.

Además del Pumas-América, en la decimosexta y penúltima fecha habrá otros partidos rodeados de expectativas, como el Atlas-Pachuca, el Tigres-Cruz Azul, el Toluca-Monterrey, y el León-Guadalajara.

En el Atlas-Pachuca, el delantero Salomón Rondón, líder de los goleadores, buscará mantener su gran paso ofensivo ante un guardameta de primer nivel, el mundialista colombiano Camilo Vargas.