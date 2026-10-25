Brewers y Rays abren una Serie Mundial histórica

Los dos mejores equipos de sus respectivas ligas se enfrentan en una Serie Mundial que coronará por primera vez a alguna de estas franquicias

La espera terminó. Este viernes se pone en marcha la Serie Mundial 2026 con un enfrentamiento inédito entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays, dos organizaciones que persiguen el mismo objetivo: conquistar el primer campeonato de su historia en las Grandes Ligas.

El duelo enfrentará a los campeones de la Liga Nacional y de la Liga Americana en una batalla que garantiza un nuevo monarca. Los Brewers regresan al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982, mientras que los Rays disputarán apenas su tercera Serie Mundial tras las apariciones de 2008 y 2020. Ninguna de las dos franquicias ha logrado levantar el trofeo.

Milwaukee llega como el equipo con el mejor récord de toda la MLB tras concluir la temporada regular con marca de 103-59, asegurando la ventaja de localía. Tampa Bay, por su parte, dominó la Liga Americana con registro de 98-64, consolidándose como uno de los clubes más consistentes de la campaña.

Los Brewers alcanzaron la Serie Mundial después de eliminar a los San Diego Padres en la Serie Divisional y posteriormente barrer a los bicampeones Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Del otro lado, Tampa Bay superó a los New York Yankees en la Serie Divisional antes de imponerse a los Cleveland Guardians en seis juegos para quedarse con el banderín de la Liga Americana.

Para el Juego 1, los reflectores estarán sobre los lanzadores derechos Jacob Misiorowski y Nick Martinez. Misiorowski, considerado amplio favorito para el Premio Cy Young de la Liga Nacional, firmó una impresionante temporada de 16 victorias y efectividad de 1.80. Martínez responderá por Tampa Bay tras registrar marca de 15-6 y ERA de 3.10.

Ofensivamente, la serie también promete emociones. Los Rays cuentan con figuras como Junior Caminero y Yandy Díaz, mientras que Milwaukee deposita gran parte de sus esperanzas en jugadores como Jackson Chourio, Brice Turang, Christian Yelich y Jake Bauers.

Los números reflejan la paridad del enfrentamiento. Ambos equipos batearon para .258 durante la temporada regular, los Rays fueron líderes de la Americana en bases robadas con 164 y los Brewers presumieron una de las mejores rotaciones y bullpens del béisbol, encabezando la Liga Nacional con efectividad colectiva de 3.51.

La Serie Mundial arrancará en el American Family Field de Milwaukee, escenario que volverá a albergar un partido del Clásico de Otoño por primera vez desde 1982. El formato será el tradicional 2-3-2, con los Brewers recibiendo los Juegos 1, 2, 6 y 7, en caso de ser necesarios.

Más allá de las estadísticas y las figuras, la narrativa es clara: dos franquicias históricamente acostumbradas a desafiar los pronósticos tendrán la oportunidad de romper una larga espera y grabar su nombre en la élite del beisbol. A partir de esta noche, Brewers y Rays comenzarán una batalla que asegurará un campeón inédito en las Grandes Ligas.