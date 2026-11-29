Los Red Devils sufrieron una dolorosa derrota en casa por 4-0 ante Brentford, un resultado que profundiza las dudas alrededor del técnico Mauricio Pochettino

El Manchester United vivió una jornada para el olvido tras caer por un contundente marcador de 4-0 frente al Brentford en actividad de la Premier League, un resultado que vuelve a encender las alarmas en Old Trafford y aumenta la presión sobre el proyecto encabezado por el técnico argentino Mauricio Pochettino.

Desde los primeros minutos, el conjunto de Brentford mostró una intensidad superior y aprovechó las debilidades defensivas de los Red Devils. La escuadra londinense dominó gran parte del encuentro, generando constantes llegadas de peligro y exhibiendo una contundencia que terminó por reflejarse en el marcador.

El Manchester United no encontró respuestas en ninguna de sus líneas. La defensa volvió a mostrar problemas de coordinación, mientras que el mediocampo fue superado durante amplios lapsos del partido. En el ataque, figuras llamadas a marcar diferencia tuvieron escasa participación ante la sólida actuación del conjunto local.

La goleada representa uno de los resultados más dolorosos para el club en la presente campaña y refleja las dificultades que ha enfrentado el equipo para encontrar regularidad en la Premier League.

La etapa de Mauricio Pochettino sigue bajo evaluación

La derrota llega en un momento delicado para el Manchester United, que atraviesa un proceso de reconstrucción bajo el mando de Mauricio Pochettino. El estratega argentino asumió el reto de devolver al equipo a los primeros planos del futbol inglés y europeo tras varias temporadas marcadas por la inconsistencia deportiva.

Desde su llegada, Pochettino ha intentado implementar una propuesta basada en la presión alta, una mayor intensidad sin balón y un juego más vertical. Sin embargo, los resultados han sido irregulares y el equipo aún muestra dificultades para sostener un estilo definido durante los 90 minutos.

La goleada ante Brentford vuelve a poner en duda el avance del proyecto, especialmente por los problemas defensivos que han acompañado al equipo durante buena parte de la temporada. A pesar de ello, la directiva mantiene la confianza en el trabajo del técnico argentino y apuesta por darle tiempo para consolidar su idea de juego.

Necesitado de una reacción

Con seis derrotas en 12 partidos y apenas una victoria, el Manchester United está obligado a reaccionar rápidamente ya que actualmente se mantienen en zona de descenso.

La afición espera una respuesta inmediata de unos Red Devils que continúan lejos de la versión dominante que los llevó a convertirse en uno de los clubes más exitosos de Inglaterra.

Mientras tanto, Brentford celebra una victoria histórica que confirma su crecimiento en la máxima categoría del futbol inglés y profundiza la crisis de un Manchester United que sigue buscando el rumbo bajo el mando de Mauricio Pochettino.