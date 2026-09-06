Brenner conquista La Pandera y Mas amplía su ventaja

Marco Brenner ganó la etapa 14 de la Vuelta en La Pandera, mientras Enric Mas amplió a más de dos minutos su ventaja sobre Roglic

Marco Brenner se convirtió en el vencedor de la decimocuarta etapa de la Vuelta a España al imponerse en la llegada a La Pandera, después de completar los 154.5 kilómetros entre Jaén y la cima jiennense.

El ciclista alemán del Tudor, de 24 años, protagonizó un emocionante duelo final con el colombiano Santiago Buitrago. Brenner respondió al último ataque de su rival y terminó cruzando la meta en primer lugar, consiguiendo así el primer triunfo de su carrera en una de las grandes vueltas.

Buitrago llegó apenas un segundo después, mientras que Cristian Rodríguez completó el podio de la etapa a 11 segundos del ganador.

Brenner reconoció tras la llegada que todavía le costaba asimilar la victoria. El alemán explicó que una caída sufrida durante la jornada le había generado dudas, pero aseguró que el apoyo de sus compañeros fue determinante para llegar en condiciones de luchar por el triunfo.

El corredor del Tudor destacó especialmente su rendimiento durante la subida final y celebró haber conseguido una victoria que, según sus palabras, representa uno de los momentos por los que cualquier ciclista trabaja.

Mas saca tiempo a Roglic y fortalece el liderato

Mientras Brenner peleaba por la victoria de etapa, Enric Mas protagonizó uno de los movimientos más importantes de la jornada en la clasificación general.

El español y Felix Gall lograron distanciarse de Primoz Roglic y llegaron a la meta 25 segundos antes que el esloveno. Mas finalizó a 4 minutos y 13 segundos de Brenner, pero el tiempo conseguido frente a sus principales rivales le permitió aumentar su ventaja en la general.

Roglic ocupa ahora la tercera posición, a 2 minutos y 10 segundos del líder, mientras Gall se encuentra a 2 minutos y 6 segundos. La diferencia de Mas supera ya la barrera de los dos minutos antes de la contrarreloj del próximo jueves.

“Está bien superar los 2 minutos de ventaja”, afirmó Mas tras la etapa, donde también agradeció el trabajo realizado por su equipo durante la jornada.

La decimocuarta etapa comenzó a un ritmo elevado y rápidamente se formó una escapada numerosa con 44 corredores. El recorrido, de 154.5 kilómetros y más de 4 mil 300 metros de desnivel acumulado, incluyó tres puertos de montaña.

Movistar consiguió colocar en la fuga a Pablo Castrillo y García Pierna, mientras que Bahrain-Victorious contó con Pello Bilbao y Santiago Buitrago. El francés Barthet, mejor situado entre los escapados, se encontraba a más de 11 minutos del líder, por lo que el grupo no representaba una amenaza inmediata para la clasificación.

Buitrago pasó primero por el Puerto de los Villares y reforzó su posición en la clasificación de la montaña. Durante el descenso también buscó protagonismo Kevin Vermaerke, del UAE, quien intentó abrirse paso en solitario en el Puerto de Locubín.

La subida a La Pandera rompió la carrera

A unos 15 kilómetros de la meta, los corredores afrontaron el muro de Valdepeñas de Jaén, un tramo de apenas 800 metros que llegó a alcanzar pendientes del 25 por ciento. Allí, Steinhauser alcanzó a Vermaerke antes de encarar la ascensión definitiva a La Pandera.

El puerto, de 11.9 kilómetros y una pendiente media del 7.2 por ciento, terminó de seleccionar la carrera. Brenner llegó a su base en solitario, mientras detrás los grupos se fragmentaban y cada corredor buscaba administrar sus fuerzas.

En la escapada, Mario Aparicio intentó sorprender a cinco kilómetros de la meta, pero Buitrago terminó alcanzando la cabeza de carrera. El colombiano atacó a un kilómetro de la cima, consciente de que necesitaba distanciar a Brenner antes de la llegada.

El alemán resistió el ataque y ambos quedaron mano a mano por la victoria. En los últimos metros, Brenner consiguió imponerse al colombiano y celebró el triunfo en la cima de La Pandera.

Roglic vuelve a ceder terreno

En el grupo de favoritos, Mas volvió a probar suerte, acompañado por Richard Carapaz y Felix Gall. Los movimientos terminaron afectando a Roglic, quien nuevamente mostró dificultades para responder a los cambios de ritmo.

El esloveno quedó descolgado y terminó perdiendo 25 segundos frente a Mas y Gall. Ahora tendrá una nueva oportunidad para recuperar terreno en la contrarreloj, aunque el rendimiento mostrado en La Pandera dejó a Mas en una posición favorable.

La decimoquinta etapa llevará al pelotón desde Palma del Río hasta Córdoba a través de un recorrido de 189,7 kilómetros. Será una jornada sinuosa y con constantes cambios de ritmo que podría favorecer nuevamente a una escapada.

La etapa se disputará antes de la segunda jornada de descanso de la Vuelta, después de una semana marcada por las exigentes ascensiones a Calar Alto y La Pandera.