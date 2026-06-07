Brasil vence a Egipto con gol de Endrick en su último amistoso

Brasil utilizó una rotación amplia y probó momentos con mayor carga ofensiva, además de variantes con tres mediocampistas para buscar equilibrio

Brasil cerró su etapa de preparación con una victoria de 2-1 sobre Egipto en Cleveland, Ohio en un partido que dejó buenas sensaciones ofensivas, algunas dudas defensivas y una actuación clave de Endrick, quien volvió a responder desde el banquillo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti inició con intensidad y encontró rápido la ventaja, pero Egipto reaccionó casi de inmediato para convertir el duelo en una prueba más exigente de lo esperado.

Brasil golpeó primero, pero Egipto respondió rápido

La Canarinha abrió el marcador apenas al minuto 8, cuando Bruno Guimarães aprovechó una acción generada tras presión alta sobre la salida egipcia y mandó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Al minuto 11, Mostafa Ziko empató para Egipto después de un error defensivo de Marquinhos, dejando el partido abierto desde los primeros instantes.

El empate obligó a Brasil a trabajar con mayor paciencia ante un rival que, con Mohamed Salah como principal referencia, buscó aprovechar los espacios y competir con orden durante varios lapsos del encuentro.

El momento decisivo llegó en la segunda mitad, cuando Ancelotti movió sus piezas y dio ingreso a Endrick, quien volvió a aprovechar los minutos recibidos.

Al minuto 53, el joven delantero marcó el 2-1 definitivo tras una asistencia de Raphinha y una definición de primera intención que terminó por inclinar el partido a favor de Brasil.

Su actuación refuerza la competencia interna en el ataque brasileño, donde varios futbolistas buscan ganarse un lugar importante en el esquema titular del técnico italiano.

Ancelotti prueba variantes antes del torneo

El amistoso también sirvió para que Carlo Ancelotti observara distintas alternativas tácticas. Brasil utilizó una rotación amplia y probó momentos con mayor carga ofensiva, además de variantes con tres mediocampistas para buscar equilibrio.

La presión alta volvió a ser una de las señales del equipo, especialmente en el primer gol, aunque el empate egipcio evidenció que la defensa todavía tiene detalles por corregir antes de los partidos oficiales.

Egipto, por su parte, encontró en su portero Mostafa Shobeir a una de sus figuras, ya que evitó varias oportunidades claras y mantuvo competitivo al conjunto africano durante buena parte del encuentro.

Lesión de Wesley preocupa a Brasil

No todo fue positivo para la selección brasileña, ya que Wesley tuvo que abandonar el campo con molestias físicas y será evaluado por el cuerpo médico para determinar la gravedad de la lesión.

Brasil tampoco contó con Neymar, quien continúa en proceso de recuperación de una lesión muscular y no estuvo disponible para el compromiso ante Egipto.

Con el triunfo, la Canarinha cierra su preparación con una victoria trabajada, en la que Endrick volvió a colocarse como una opción real para el ataque y Ancelotti sumó más elementos para definir el once con el que buscará iniciar la competencia internacional.