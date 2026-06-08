Brasil pierde a Wesley por lesión antes del Mundial 2026

Tras confirmar la baja de Wesley, Brasil decidió convocar al mediocampista Éderson, jugador del Atalanta, para integrarse al plantel mundialista

La selección de Brasil sufrió una baja importante antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el lateral derecho Wesley França quedara fuera del torneo por una lesión muscular.

El jugador de la AS Roma presentó molestias durante el partido amistoso que Brasil disputó ante Egipto en Cleveland, donde tuvo que abandonar el campo antes del descanso tras resentirse en una acción defensiva.

Los estudios médicos confirmaron una lesión en el aductor del muslo izquierdo, por lo que el cuerpo técnico determinó que el futbolista no tendría el tiempo suficiente para recuperarse y continuar dentro de la convocatoria.

Wesley era el único lateral derecho natural de Brasil

La ausencia de Wesley representa un golpe sensible para Carlo Ancelotti, ya que el jugador de 22 años era el único lateral derecho natural incluido en la lista definitiva de 26 futbolistas.

Su salida obliga al entrenador brasileño a replantear una zona clave de la defensa a pocos días del arranque del torneo, especialmente porque Wesley apuntaba a tener un papel importante en el debut de la Canarinha.

Ante este escenario, Brasil tendría que recurrir a futbolistas con mayor versatilidad defensiva para cubrir la banda derecha, entre ellos Danilo o Roger Ibáñez, quienes podrían ser considerados como alternativas dentro del esquema.

La lesión ocurrió durante el amistoso ante Egipto

Wesley se lesionó en el encuentro de preparación que Brasil ganó 2-1 frente a Egipto. El defensor sintió una molestia muscular durante una carrera defensiva y de inmediato pidió el cambio.

El futbolista abandonó el terreno de juego visiblemente afectado, consciente de que la lesión podía comprometer su participación en el Mundial. Posteriormente, fue sometido a una resonancia magnética para conocer la gravedad del problema físico.

El diagnóstico terminó por confirmar el peor escenario para el jugador, quien había llegado al torneo como una de las opciones de renovación para la defensa brasileña.

Tras confirmar la baja de Wesley, Brasil decidió convocar al mediocampista Éderson, jugador del Atalanta, para integrarse al plantel mundialista.

La decisión llama la atención porque Éderson no ocupa la misma posición que Wesley, por lo que su llegada apunta más a reforzar el equilibrio general del equipo que a cubrir directamente la lateral derecha.

Con este ajuste, Ancelotti deberá reorganizar parte de su planteamiento defensivo y definir quién ocupará una posición que quedó sin un especialista natural dentro de la plantilla.

Una baja que modifica los planes de Ancelotti

La lesión de Wesley llega en un momento delicado para Brasil, que buscaba cerrar su preparación con el plantel completo antes de iniciar su participación mundialista.

Además del impacto deportivo, la baja representa un golpe personal para el lateral, quien se había ganado un lugar en la convocatoria tras consolidarse en Europa y sumar protagonismo dentro del proceso de la selección brasileña.

Ahora, la Canarinha deberá iniciar el torneo con una modificación obligada en defensa y con la necesidad de ajustar una de las posiciones más exigentes dentro del esquema de Ancelotti.