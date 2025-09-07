Brasil inicia preparación para partido contra Bolivia

Ancelotti convocó a Andreas Pereira para sustituir a Kaio Jorge, luego de lesionarse durante el partido disputado contra Chile

La Selección de Brasil se prepara para el último partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 ante Bolivia, con la presencia de Andreas Pereira, citado a última hora por la lesión de Kaio Jorge.

La Selección volvió a los trabajos en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol, en la ciudad de Teresópolis.

Los dirigidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti dividieron el grupo en dos en la primera parte del entrenamiento.

La principal novedad de la sesión fue Andreas Pereira, recién fichado por el Palmeiras, tras poner fin a su etapa en el Fulham inglés.

El centrocampista fue llamado para sustituir al delantero del Cruzeiro, Kaio Jorge, quien sufrió una lesión muscular tras la victoria por 3-0 sobre Chile, en el estadio Maracaná.

Andreas Pereira tá sem tapa. pic.twitter.com/5SzvhppBEf — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) September 5, 2025

El entrenamiento también tuvo como diferencial la presencia de los familiares de los futbolistas, así como de invitados y patrocinadores de la CBF.

Brasil volverá a ejercitarse este domingo, cuando Ancelotti comenzará a diseñar el once que se medirá a la Verde en los 4,100 metros de altitud de El Alto.

La pentacampeona del mundo marcha actualmente en la segunda posición de la tabla, con 28 puntos, diez menos que Argentina, líder indiscutible de estas eliminatorias sudamericanas.

Además de Argentina y Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay también están clasificadas de forma matemática para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.