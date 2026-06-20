Brasil golea a Haití, pero no convence a su afición

La victoria dejó a la "Canarinha" con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, al menos como mejor tercero, pero todavía no está asegurado

Brasil goleó este viernes por 3-0 a Haití -primera selección eliminada de la Copa del Mundo- con doblete de Matheus Cunha y mucho protagonismo de Vinícius Júnior, autor del tercero de una Canarinha que recupera sensaciones tras su decepcionante debut frente a Marruecos.

Con este resultado, Brasil se pone líder del Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, mientras que Escocia es tercera con tres y cierra Haití con dos derrotas. Las tres primeras posiciones del grupo se decidirán en la última jornada el próximo miércoles, con los enfrentamientos Brasil-Escocia y Marruecos-Haití.

Haití saltó al campo de los Philadelphia Eagles con una defensa de cinco hombres para parar a los talentosos delanteros brasileños, una estrategia trazada por Sébastien Migné acorde con la actitud con la que sus jugadores arrancaron el partido, con el objetivo de blindar su portería.

Esa idea logró incomodar a Brasil durante algunos minutos, aunque Vinícius Júnior y Raphinha -al que anularon un gol por fuera de juego en el minuto 11- ya desbordaban por izquierda y derecha encontrando huecos en la poblada defensa haitiana.

El paso de los minutos animó a Haití a desafiar a Brasil. Pararon el fervor con el que la Canarinha había saltado al campo, se atrevieron a disputaron el balón y llegaron a poner pie en el área de Alisson.

Fue, quizás, ese paso al frente el que acabó condenándoles.

Era el minuto 23 cuando Vinícius irrumpió en el área y remató un balón centrado, pero fuerte, que Johny Placide tapó, pero dejó muerto con Matheus Cunha cabalgando para impactar el intento de despeje y meterlo al fondo de la red. Gol de puro '9'.

Cunha -en lugar de Igor Thiago- fue uno de los acertados cambios que hizo Carlo Ancelotti con respecto al 1-1 del debut frente a Marruecos que tan mal sabor de boca dejó.

Su gol descomprimió la presión con la que cargaba Brasil desde el debut. El delantero del Manchester United volvió a mojar en el 36, asistido por al espacio por Vinícius. Cunha empalmó el balón con potencia y le salió un disparo a un angulo imposible para el guardameta.

El planteamiento táctico de Haití se estaba desmoronando y terminó de caer en el tiempo de descuento, cuando Vinícius, protagonista en todos los goles de la 'verdeamarela' recibió un balón al espacio de Lucas Paquetá y dejó sentado a Placide mientras los defensas haitianos se lo miraban a 10 metros de distancia.

Brasil saltó al segundo tiempo con el 3-0 y pareció no quererse cebar con una selección con la que están hermanados.

Tuvo ocasiones para ampliar la goleada, como un disparo al larguero de Gabriel Martinelli, un uno contra uno de Douglas Costa o una ocasión de Endrick que sí terminó en el fondo de la red pero fue anulada por fuera de juego milimétrico.

Los haitianos, conscientes de que su aventura en el Mundial tiene fecha de salida, buscaron sin descanso un gol que a su hinchada le hubiese sabido a victoria.

Pese al buen sabor del triunfo, el partido en Filadelfia deja una mala noticia para Brasil: la lesión de Raphinha, que abandonó el campo de juego en el primer tiempo tras resentirse del muslo derecho.