Brasil cae ante Japón en amistoso y Raphinha se va expulsado

Ni la buena actuación de Vinícius, quien se mandó un doblete, logró salvar a un equipo que aún no se adapta al estilo de juego de Carlo Ancelotti

Ni la exhibición individual de Vinícius bastó para evitar un nuevo tropiezo de la selección brasileña. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti cayó este sábado por 3-2 ante Japón, con un gol agónico de Sakamoto en el minuto 91 que sepultó las aspiraciones de la "Canarinha" y desató la frustración en el banquillo.

El encuentro comenzó de cara para los asiáticos, quienes expusieron las graves carencias defensivas y la fragilidad en el centro del campo de un cuadro brasileño desconectado.

Aprovechando los espacios a la espalda de la zaga, Japón se adelantó con tantos de Kubo y Nakamura, dejando en evidencia la falta de equilibrio que persigue al equipo de Ancelotti.

Sin embargo, en medio de las dudas, emergió Vinícius. El delantero, que atraviesa un momento clave para recuperar protagonismo, respondió con dos auténticas genialidades desde fuera del área.

Antes del descanso, recortó distancias con un soberbio zurdazo a la escuadra y, a un cuarto de hora del final, firmó el empate provisional tras deshacerse de su marcador y enviar el balón directo a la red.

Pese a que Endrick rozó la remontada con un remate al poste, los errores defensivos volvieron a condenar a Brasil. En el tiempo añadido, una pérdida en la medular propició la jugada que Sakamoto culminó con una vaselina para sentenciar el 3-2 definitivo.

El desenlace fue caótico: el técnico Carlo Ancelotti y Raphinha terminaron expulsados por protestar el tanto de la victoria nipona. De este modo, la brillante actuación de Vinícius quedó en anécdota frente a la dura realidad de una selección brasileña que sigue sin encontrar el rumbo bajo las órdenes del estratega italiano.