Brandon Ingram reemplazará a Stephen Curry en el 'All Star'

Stephen Curry se perderá el encuentro por problemas en su rodilla derecha que le han hecho ausentarse en los últimos cuatro encuentros de los Warriors

Brandon Ingram, alero de los Toronto Raptors, reemplazará a Stephen Curry, de los Golden State Warriors, en el partido de las estrellas de la NBA que se celebra entre el 13 y el 15 de febrero, en el Intuit Dome de Inglewood, en Los Ángeles, California.

El base de 37 años se perderá el encuentro por problemas en su rodilla derecha que le han hecho ausentarse en los últimos cuatro encuentros de los Warriors, informó en un comunicado la NBA.

Esta iba a ser la aparición número 12 de Curry en el encuentro de las estrellas, donde iba a formar parte del equipo 'Barras' junto a LeBron James, Kevin Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell.

Para Ingram será su segundo 'All Star'. El alero promedia 22 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias por encuentro para unos Raptors que son quintos en la Conferencia Este con 32 victorias y 22 derrotas.

Esta edición, el 'All Star' consistirá en un minitorneo entre tres equipos -dos de Estados Unidos ('Barras' y 'Estrellas') y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre las conferencias Este y Oeste.