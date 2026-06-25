Bouzas se despide de Eastbourne tras dura derrota

Jessica Bouzas cayó por 6-0 y 6-1 ante Madison Keys en los octavos de final del WTA 250 de Eastbourne, en un partido de solo 54 minutos

La española Jessica Bouzas quedó eliminada en los octavos de final del torneo de Eastbourne, en Reino Unido, tras sufrir una contundente derrota por 6-0 y 6-1 frente a la estadounidense Madison Keys, segunda cabeza de serie del certamen.

El encuentro, correspondiente al torneo WTA 250, se resolvió en apenas 54 minutos, tiempo en el que la estadounidense dominó de principio a fin y no permitió que la española encontrara su mejor nivel.

Soaring into the quarterfinals 💫@Madison_Keys with a flawless performance to defeat Bouzas Maneiro 6-0, 6-1!#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/5U8M2FAgP8 — wta (@WTA) June 24, 2026

Keys impuso condiciones desde el inicio

La número 48 del ranking mundial llegaba al duelo con confianza tras superar en su debut a la británica Alicia Dudeney por 6-0 y 6-3. Sin embargo, frente a Keys no logró mantener las buenas sensaciones mostradas en la primera ronda.

La estadounidense se mostró sólida con el servicio y muy efectiva al resto, lo que le permitió controlar el partido desde el primer juego. Bouzas no consiguió ganar ningún juego en el primer set y terminó cediendo el encuentro con claridad en menos de una hora.

La tenista gallega afrontó el torneo de Eastbourne después de alcanzar los cuartos de final en Nottingham, también sobre superficie de hierba, donde fue eliminada el pasado viernes por la estadounidense Emma Navarro con parciales de 7-6 (6) y 6-2.