Botafogo vence con lo justo a Seattle Sounders

La jornada de domingo del Mundial de Clubes cerró con otro partido muy disputado entre dos equipos que, a priori, estaban lejos uno del otro futbolísticamente: Botafogo (Brasil) venció 2-1 al Seattle Sounders (Estados Unidos).

Sabiéndose ligeramente inferior a su rival, los "Rave Green" fueron a quitarle el balón al campeón de la Copa Libertadores 2024, pues teniendo jugadores como Allan, Alex Télles, Jefferson Savarino o Igor Jesus, es obvio que era vital controlar el esférico.

Con todo esto en mente, el cuadro de la MLS buscó hacerle daño al "Fogão", sin embargo, la puntería no estuvo para nada de su lado, por el contrario, gracias a sus ofensivos top, los brasileños se adelantaron al 28' con un gol de Jair Cunha, quien cabeceó tras un centro.

Los de Renato Paiva supieron sufrir la poca posesión de balón y aprovecharon sus acciones puntuales, especialmente en los centros, pues el tanto de Igor Jesus también llegó desde un remate de cabeza.

Aunque ya no solo una remontada, sino el propio hecho de marcar un gol lucía casi imposible para el Sounders, sin embargo, con el apoyo de su gente en el Lumen Field llegó el tanto de Cristian Roldán, quien aceró a los suyos al 75'.

Tras este gol, el Seattle fue con todo a pelear el empate y se quedó muy cerca sobre el final, pero justo esa falta de contundencia fue la que lo alejó de igualar la pizarra.

La siguiente prueba para la "Estrela Solitaria" será frente al París Saint Germain el jueves 19 de junio a las 19:00 horas, mientra que el Sounders hará lo propio ese mismo día contra el Atlético de Madrid a las 16:00 horas.

