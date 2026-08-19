Boston vence 9-4 a D-backs con un jonrón de Rutschman

El receptor de los Medias Rojas comienza a responder tras un difícil arranque con el club y aporta en el triunfo 9-4 sobre Arizona

Adley Rutschman necesitó algunos días para adaptarse, pero el receptor comienza a convertirse en el refuerzo de impacto que los Medias Rojas de Boston esperaban obtener en la Fecha Límite de Cambios.

El tres veces convocado al Juego de Estrellas llegó a Boston como parte de una operación en la que el jefe de operaciones de béisbol del club, Craig Breslow, se desprendió de tres de los cinco mejores prospectos de la organización, de acuerdo con MLB Pipeline.

Después de comenzar su etapa con los "Patirrojos" con un complicado registro de 1 hit en 20 turnos, Rutschman ha comenzado a recuperar su ritmo ofensivo.