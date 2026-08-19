Boston vence 9-4 a D-backs con un jonrón de Rutschman

Adley Rutschman necesitó algunos días para adaptarse, pero el receptor comienza a convertirse en el refuerzo de impacto que los Medias Rojas de Boston esperaban obtener en la Fecha Límite de Cambios.
El tres veces convocado al Juego de Estrellas llegó a Boston como parte de una operación en la que el jefe de operaciones de béisbol del club, Craig Breslow, se desprendió de tres de los cinco mejores prospectos de la organización, de acuerdo con MLB Pipeline.
Después de comenzar su etapa con los "Patirrojos" con un complicado registro de 1 hit en 20 turnos, Rutschman ha comenzado a recuperar su ritmo ofensivo.
Adley Rutschman: First Sox HR— MLB (@MLB) August 19, 2026
Mickey Gasper: HR in 2nd straight@RedSox: Clinch ketchup pic.twitter.com/ErXjXx9uA2
Primer jonrón con los Medias Rojas
En apenas su segundo partido como local con Boston, Rutschman tuvo una actuación destacada en la victoria del martes por 9-4 sobre los D-backs de Arizona, al conectar un enorme cuadrangular solitario que empató el encuentro en la cuarta entrada.
El batazo ante el derecho Merrill Kelly superó el poste de foul del jardín derecho y terminó en las gradas, con una distancia proyectada por Statcast de 410 pies.
El cuadrangular tuvo un ángulo de salida de 31 grados y una velocidad de 107 millas por hora. Fue el primero de Rutschman con Boston y el noveno que conecta en la temporada; de acuerdo con Statcast, el batazo habría salido de los 30 parques de las Grandes Ligas.
Adley Rutschman's first Red Sox home run! pic.twitter.com/XNRpLar0yL— MLB (@MLB) August 19, 2026
Rutschman también había comenzado a mostrar señales de recuperación en el triunfo del lunes por 11-1 sobre Arizona. En la sexta entrada rompió una sequía de 19 turnos sin conectar de hit con un doblete productor por la línea del jardín izquierdo.
Un día después, volvió a responder con el bat al conectar un sencillo de dos carreras hacia el jardín derecho, con el que produjo las primeras anotaciones de Boston en el encuentro.
El receptor llegó a Boston mientras se encontraba en la lista de lesionados por una inflamación en la muñeca izquierda, situación que retrasó su debut con el equipo tras el canje concretado el 3 de agosto.
Antes de incorporarse a las Grandes Ligas, Rutschman disputó dos partidos de rehabilitación con Worcester, filial Triple-A de Boston, y finalmente fue activado el 11 de agosto durante la serie frente a Toronto.
Ahora, con sus primeros batazos importantes como jugador de Boston, Rutschman comienza a demostrar por qué los Medias Rojas apostaron fuerte por él en la Fecha Límite de Cambios.
Resultados de los juegos de este martes 18 de agosto de la MLB
|Equipo
|Resultado
|Rival
|Yankees
|3-1
|Orioles
|Guardians
|8-1
|Giants
|Reds
|0-3
|Cardenales
|Piratas
|4-1
|Tigres
|Rays
|5-10
|Blue Jays
|Phillies
|6-4
|Marlins
|Red Sox
|9-4
|D-backs
|Twins
|4-1
|Braves
|Mets
|2-5
|Padres
|Royals
|4-3
|Athletics
|Brewers
|22-0
|Mariners
|Cubs
|4-3
|White Sox
|Rangers
|5-0
|Nationals
|Astros
|1-3
|Angels
|Rockies
|6-7
|Dodgers