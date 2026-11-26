El clásico regiomontano definirá al campeón de ONEFA 2026, con unos Borregos decididos a romper la racha de triunfos de Auténticos

El próximo viernes se llevará a cabo la gran final de la ONEFA, con el clásico regiomontano estudiantil, cuyas dos últimas versiones, han terminado con festejo en Azul y Oro.

Por ello, jugadores de los Borregos Salvajes ven el juego por el cetro 2026 como una oportunidad de revancha, y así lo manifestaron el el media day desarrollado la tarde de este miércoles en los campos ‘Escamilla”

“Siempre es una revancha”: Covarrubias

Para el safety Iván Covarrubias, los duelos ante Auténticos siempre son de revancha,

“Siempre es una revancha, siempre es un gran juego. Es un clásico y estos partidos siempre son especiales. Existe ese tinte de revancha, tanto para ellos como para nosotros, y este viernes no será la excepción”

“Siempre es un partido importante”: Miguel Salazar

Por su parte, el liniero ofensivo Miguel Salazar, dijo al respecto que,

“Siempre hay revancha entre nosotros. Siempre es un partido importante, independientemente de lo que haya sucedido en el encuentro anterior, en la final pasada o en el clásico pasado”

Por otro lado, ‘Mike’ confesó que a los Borregos les encanta jugar en el Gaspar Mass,

“Es un ambientazo. Creo que cualquier persona, cualquier jugador de fútbol americano, debería vivirlo. Es un ambiente en el que se vive y se respira fútbol americano, donde realmente se siente la pasión estudiantil, tanto de la Universidad como de las personas que nos van a apoyar desde el Tecnológico. Nosotros estamos encantados de ir a jugar un partido de fútbol americano allá”.

Esperan un partido muy físico: Rodrigo Aceves

Así mismo, el linebacker Rodrigo Aceves dejó en claro que espera un juego muy físico,

“Va a ser un gran juego, como siempre. Es una gran rivalidad en la que se vive mucha pasión. Sabemos que va a ser un partido muy físico y estamos listos, muy listos para el viernes.

Debemos evitar errores: Mauricio Santos

Otro de los Borregos Salvajes que atendieron a la prensa fue el receptor Mauricio Santos, quien reveló la clave que podría inclinar la balanza a su favor,