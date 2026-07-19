Boone asume error tras derrota de Yankees ante Dodgers

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone admitió que debió retirar a Gerrit Cole antes del jonrón de Max Muncy que dio el triunfo 2-1 a los Dodgers

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, asumió la responsabilidad por mantener a Gerrit Cole en el montículo durante la séptima entrada, una decisión que terminó siendo determinante en la derrota por 2-1 frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Con los Yankees arriba por una carrera, Cole otorgó base por bolas a Mookie Betts al abrir el séptimo episodio. Boone acudió al montículo para conversar con su abridor, pero decidió mantenerlo en el juego.

Cole convinced Boone to face Muncy after he walked Betts to lead off the 7th, and Muncy hit a no-doubter to flip the game. pic.twitter.com/E4bLoVI5bF — Chad Moriyama (@ChadMoriyama) July 18, 2026

Siete lanzamientos después, Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras que dio la vuelta al marcador.

Boone admite su responsabilidad

Tras el encuentro, Boone no ocultó su autocrítica y reiteró en varias ocasiones que la decisión fue suya.

El estratega reconoció que probablemente debió retirar a Cole en ese momento, pese a la sólida actuación que había firmado hasta entonces.

En su décima apertura desde que regresó en mayo tras una cirugía Tommy John, Gerrit Cole llegó a la séptima entrada con apenas tres imparables permitidos y ocho ponches.

El derecho explicó que, cuando Boone se acercó al montículo, pensó que tendría la oportunidad de enfrentar a Max Muncy. Tras colocarse con cuenta de 0-2, el zurdo encontró un slider que envió a la segunda grada del jardín derecho para definir el encuentro.

Cole reconoció que no ejecutó el lanzamiento como pretendía y admitió que Muncy aprovechó la oportunidad con un gran swing.

Dodgers mantienen el mejor récord

La victoria permitió a Los Ángeles mejorar su marca a 62-36, la mejor de las Grandes Ligas, en su primer partido de regreso al Yankee Stadium desde que conquistó la Serie Mundial de 2024.

Los Yankees, por su parte, cayeron a 54-43 y sufrieron una nueva derrota sin Aaron Judge, quien permanece fuera de actividad por una fractura de costilla.

En la octava entrada, los Dodgers evitaron el empate gracias a una destacada acción defensiva. Andy Pages recuperó la pelota tras un rebote y realizó un disparo preciso hacia Mookie Betts, quien completó la asistencia para que Dalton Rushing pusiera fuera en el plato a Trent Grisham.

El mánager Dave Roberts destacó la importancia de esa jugada, al considerar que compensó el error defensivo cometido por su equipo en los primeros innings y resultó decisiva para conservar la ventaja.