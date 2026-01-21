¡Bomberazo! Mazatlán anuncia a Sergio Bueno como nuevo entrenador

El entrenador tenía más de ocho años sin dirigir un equipo profesional y ahora se encargará de comandar a Mazatlán durante el resto del semestre

Uno de los personajes más recordados y, hasta cierto punto, queridos dentro del fútbol mexicano está de regreso a los banquillos después de varios años inactivo: Sergio Bueno.

El entrenador tenía más de ocho años sin dirigir un equipo profesional y ahora se encargará de comandar a Mazatlán durante el resto del semestre, luego de un inicio muy complicado de la mano de Christian Ramírez.

Con él al timón, los "Cañoneros" perdieron sus tres primeros encuentros del Clausura 2026, por lo que la directiva decidió darle la oportunidad al experimentado DT, quien está acostumbrado a lidiar con escuadras que tienen planteles limitados.

Experiencia de sobra

A lo largo de sus 17 años como entrenador, Sergio Bueno Rodríguez dirigió 14 instituciones, entre las que destacan Celaya, Santos, Morelia, Atlante, Jaguares y Cruz Azul, que fue el proyecto en el que participó.

Durante todo este tiempo, el "profe" dirigió 454 encuentros, de los cuales dejó saldo de 166 victorias, 125 empates y 163 derrotas. Desafortunadamente, para él nunca logró ser campeón en Primera División, aunque sí en la entonces Liga de Ascenso.

Sus mayores proyectos

Aunque sus equipos nunca se destacaron por ser ofensivos o espectaculares, quizá su mejor etapa la vivió en la división de plata con el León, pues fue campeón del Clausura 2008, pero perdió el partido por el Ascenso ante los Indios de Juárez con un gol sobre la hora.

También se recuerda su paso con Jaguares de Chiapas, al que incluso llegó a meter en la Liguilla del Apertura 2014, donde cayó en Cuartos ante Toluca por posición en la tabla.

Bajo su ala estuvieron buenos jugadores como Muñoz Mustafá, el "Chaka" Rodríguez, Matías Vuoso, Franco Arizala, Avilés Hurtado, Wilson Thiago y el "Rifle" Andrade.

Aunque fue su paso por Cruz Azul durante la llamada "Era Boing", la que le valió convertirse en parte del llamado "fútbol de culto", pues sorprendió que un entrenador que nunca fue campeón dirigiera al equipo que más necesitaba de un título.

Bueno estuvo con "La Máquina" por solo un torneo, en el que cosechó apenas 22 puntos, por lo que no avanzó a Liguilla y en Copa tampoco pasó la Fase de Grupos.

En ese semestre por Cruz Azul habían jugadores "exóticos" como Fábio Santos, Emanuel Loeschbor, Richard Ruiz, Lucas Silva, Marc Crosas, Fernando Belluschi y Jorge Benítez, quienes hoy son recordados como fichajes fallidos.