¡Bombazo! Fuerza Regia Femenil ficha a Madison Conner

La jugadora aterriza en la capital regia precedida por una reputación de tiradora de élite y una trayectoria ascendente en las ligas más competitivas del mundo

La quinteta de Fuerza Regia Femenil ha dado un golpe de autoridad en la liga al anunciar oficialmente la contratación de la guard estadounidense Madison Conner. La jugadora aterriza en la capital regiomontana precedida por una reputación de tiradora de élite y una trayectoria ascendente en las ligas más competitivas del mundo.

De la NCAA a la WNBA

Conner llega a "La Fuerza" tras un paso brillante por el baloncesto universitario de Estados Unidos. Inició su camino en la Universidad de Arizona, pero fue en Texas Christian University (TCU) donde explotó su potencial ofensivo:

Temporada 2023-24: Promedió 19.2 puntos por partido.

Temporada 2024-25: Se consolidó como la líder de triples de toda la NCAA, registrando una efectividad del 44.9% desde la línea de tres puntos.

Su desempeño la llevó a ser finalista del Ann Meyers Drysdale Award (que premia a la mejor escolta del país) y a ser elegida por el Seattle Storm en la tercera ronda del Draft 2025 de la WNBA.

El récord que sacudió la LF Endesa

Antes de su llegada a México, Madison dejó una huella imborrable en el baloncesto europeo con el club Estepona en la Liga Femenina Endesa. El pasado 9 de abril de 2026, Conner inscribió su nombre en los libros de historia al establecer un nuevo récord de triples en un solo partido: