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¡Bombazo! Fuerza Regia Femenil ficha a Madison Conner

Por: Carlos Nava

01 Mayo 2026, 16:19

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La jugadora aterriza en la capital regia precedida por una reputación de tiradora de élite y una trayectoria ascendente en las ligas más competitivas del mundo

¡Bombazo! Fuerza Regia Femenil ficha a Madison Conner

La quinteta de Fuerza Regia Femenil ha dado un golpe de autoridad en la liga al anunciar oficialmente la contratación de la guard estadounidense Madison Conner. La jugadora aterriza en la capital regiomontana precedida por una reputación de tiradora de élite y una trayectoria ascendente en las ligas más competitivas del mundo.

De la NCAA a la WNBA

Conner llega a "La Fuerza" tras un paso brillante por el baloncesto universitario de Estados Unidos. Inició su camino en la Universidad de Arizona, pero fue en Texas Christian University (TCU) donde explotó su potencial ofensivo:

  • Temporada 2023-24: Promedió 19.2 puntos por partido.

  • Temporada 2024-25: Se consolidó como la líder de triples de toda la NCAA, registrando una efectividad del 44.9% desde la línea de tres puntos.

Su desempeño la llevó a ser finalista del Ann Meyers Drysdale Award (que premia a la mejor escolta del país) y a ser elegida por el Seattle Storm en la tercera ronda del Draft 2025 de la WNBA.

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El récord que sacudió la LF Endesa

Antes de su llegada a México, Madison dejó una huella imborrable en el baloncesto europeo con el club Estepona en la Liga Femenina Endesa. El pasado 9 de abril de 2026, Conner inscribió su nombre en los libros de historia al establecer un nuevo récord de triples en un solo partido:

"Madison encestó 12 lanzamientos de larga distancia ante el Spar Gran Canaria, superando la marca histórica previa de 10. En esa noche de ensueño, sumó 39 puntos y terminó la fase regular como la máxima triplista de la liga española."

Poderío exterior para la Fortaleza

Con esta incorporación, Fuerza Regia Femenil asegura una pieza clave para su esquema ofensivo. El club destacó que la llegada de Conner no solo aporta experiencia internacional y ritmo de juego de primer nivel, sino que garantiza una amenaza constante desde el perímetro que obligará a las defensas rivales a reajustarse.

La organización le dio la bienvenida a través de sus canales oficiales, deseándole éxito en esta nueva etapa donde buscará guiar al equipo a lo más alto de la clasificación bajo los colores de La Fuerza.

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