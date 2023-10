 ¡Bomba en Tigres! Van por el futbolista Denis Bouanga

Los Tigres buscan sumar una 'bomba' más a su plantel, y es que el francés Denis Bouanga, es pretendido por el club presidido por Mauricio Culebro.

De acuerdo a una fuente interna del campeón de México, los ojos de la directiva felina han sido puestos en el atacante de 28 años, sobretodo después de las actuaciones que ha tenido tanto en la MLS, así como también en la Leagues Cup y en la Campeones Cup, competiciones estas dos últimas, en las que Denis se destacó en partidos ante Rayados y Tigres, respectivamente.

También en su cuenta de twitter, el periodista y comentarista Omar Zerón habló sobre las pretenciones de los felinos

Aún no termina este torneo y Tigres ya planea lo que será la próxima temporada, me he enterado que realizan inteligencia deportiva enfocada en Denis Bouanga, el delantero del LAFC, es un objetivo para traerlo a San Nicolás, comienza la novela

