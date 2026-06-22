Boccia gana seis medallas en el Challenger Mundial Birmingham

El país mantiene su presencia competitiva en la boccia internacional y continúa fortaleciendo su proceso rumbo a próximos compromisos globales.

La selección mexicana de boccia logró una destacada actuación en el Challenger Mundial Birmingham 2026, donde consiguió un total de seis preseas en las pruebas individuales: cuatro medallas de plata y dos de bronce, consolidando su presencia en el circuito internacional.

El resultado fue confirmado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que destacó el desempeño de los atletas mexicanos en una competencia clave del calendario internacional de este deporte paralímpico.

Cuatro platas para México en Birmingham

Las medallas de plata fueron obtenidas por:

Karina Martínez (BC2)

Eduardo Sánchez (BC1)

Rogelio González (BC2)

Karla Manuel (BC4)

Estos resultados reflejan la consistencia del equipo mexicano en distintas categorías, donde la precisión y la estrategia son determinantes en cada partida.

Dos bronces completan la cosecha

Las medallas de bronce fueron logradas por:

Dubier Paredes (BC2)

Diego Salazar (BC4)

Ambos atletas cerraron su participación individual con podio, sumando puntos importantes para el ranking internacional y reafirmando el crecimiento del programa mexicano de boccia.

¡SON DE PLATA! 🇲🇽🎉



Boccia logra seis preseas, cuatro platas y dos bronces, en las pruebas individuales del Challenger Mundial Birmingham 2026, en 🇺🇸.



🥈 Karina Martínez BC2, Eduardo Sanchez BC1, Rogelio González BC2 y Karla Manuel BC4



🥉Dubier Paredes BC2y Diego Salazar BC4 pic.twitter.com/CikzKdrQwt — CONADE (@conadeoficial) June 21, 2026

Un impulso rumbo a nuevas competencias

El Challenger Mundial Birmingham 2026 forma parte del circuito internacional que otorga puntos clave para la clasificación a futuros eventos de alto nivel dentro del calendario paralímpico.

Con esta actuación, México mantiene su presencia competitiva en la boccia internacional y continúa fortaleciendo su proceso rumbo a próximos compromisos globales.