VIE 14 FEB
30°

Deportes

Boccia gana seis medallas en el Challenger Mundial Birmingham

Por: María Fernanda Colunga

21 Junio 2026, 17:26

Compartir
WhatsApp

El país mantiene su presencia competitiva en la boccia internacional y continúa fortaleciendo su proceso rumbo a próximos compromisos globales.

Boccia gana seis medallas en el Challenger Mundial Birmingham

La selección mexicana de boccia logró una destacada actuación en el Challenger Mundial Birmingham 2026, donde consiguió un total de seis preseas en las pruebas individuales: cuatro medallas de plata y dos de bronce, consolidando su presencia en el circuito internacional.

El resultado fue confirmado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que destacó el desempeño de los atletas mexicanos en una competencia clave del calendario internacional de este deporte paralímpico.

Cuatro platas para México en Birmingham

Las medallas de plata fueron obtenidas por:

  • Karina Martínez (BC2)
  • Eduardo Sánchez (BC1)
  • Rogelio González (BC2)
  • Karla Manuel (BC4)

Estos resultados reflejan la consistencia del equipo mexicano en distintas categorías, donde la precisión y la estrategia son determinantes en cada partida.

Dos bronces completan la cosecha

Las medallas de bronce fueron logradas por:

  • Dubier Paredes (BC2)
  • Diego Salazar (BC4)

Ambos atletas cerraron su participación individual con podio, sumando puntos importantes para el ranking internacional y reafirmando el crecimiento del programa mexicano de boccia.

Un impulso rumbo a nuevas competencias

El Challenger Mundial Birmingham 2026 forma parte del circuito internacional que otorga puntos clave para la clasificación a futuros eventos de alto nivel dentro del calendario paralímpico.

Con esta actuación, México mantiene su presencia competitiva en la boccia internacional y continúa fortaleciendo su proceso rumbo a próximos compromisos globales.

Comentarios