Boca vence a O’Higgins y avanza a octavos de la Sudamericana

Boca continúa con vida en el torneo continental, pero su clasificación dejó una advertencia: la eficacia en los penales alcanzó para superar a O’Higgins

Boca Juniors necesitó llegar hasta la tanda de penales para eliminar a O’Higgins y asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino perdió 1-0 durante el tiempo reglamentario, resultado que igualó 1-1 el marcador global, pero terminó imponiéndose 4-3 desde los 11 pasos en el estadio El Teniente de Rancagua.

La clasificación alivió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que no logró controlar el encuentro y estuvo lejos del rendimiento mostrado durante algunos pasajes de la victoria obtenida una semana antes en La Bombonera. O’Higgins fue superior durante buena parte de la revancha, aunque no pudo completar la remontada en una definición marcada por la intervención del arquero Álvaro Montero.

O’Higgins iguala la serie con una volea de González

El partido comenzó con una disputa intensa en el centro del campo y pocas aproximaciones claras. Boca tuvo dificultades para encontrar espacios, mientras Miguel Merentiel y Sebastián Villa quedaron aislados frente a una defensa chilena que logró contenerlos.

O’Higgins adelantó progresivamente sus líneas y encontró el gol que necesitaba al minuto 72. Luis Pavez ejecutó un saque de banda hacia el área y Nicolás Figal realizó un despeje corto que dejó el balón al alcance de Francisco González, quien conectó una volea de pierna izquierda para marcar el 1-0 e igualar la eliminatoria.

La anotación modificó el desarrollo del encuentro y abrió espacios en ambas áreas. Boca estuvo cerca de empatar cinco minutos después, cuando Leonel Flores, quien había sustituido a Villa, sacó un remate que se estrelló en el travesaño.

Durante el tiempo agregado, Tomás Aranda intentó resolver con dos disparos desde media distancia, pero Omar Carabalí respondió con intervenciones decisivas para conservar la ventaja chilena y enviar la serie a los penales.

Álvaro Montero sostiene a Boca en la definición

Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Nicolás Figal acertaron los primeros lanzamientos de Boca, mientras Francisco González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela hicieron lo propio para O’Higgins.

El equilibrio comenzó a romperse cuando Thiago Vecino envió su disparo por encima de la portería. Tomás Aranda tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja argentina, pero intentó picar el balón y Carabalí permaneció en el centro para detenerlo.

La acción determinante llegó cuando Álvaro Montero contuvo el penal de Luis Pavez. El guardameta colombiano se recuperó así de la actuación irregular que había tenido en la derrota 3-0 de Boca frente a Deportivo Riestra en el campeonato argentino.

Lautaro Blanco asumió la responsabilidad del último cobro y convirtió con un remate ajustado para establecer el 4-3 definitivo, asegurar la clasificación y terminar con las aspiraciones del conjunto de Rancagua.

Los demás cruces enfrentarán a São Paulo con Bolívar, River Plate con Independiente Santa Fe, Olimpia con Vasco da Gama, Atlético Mineiro con Bragantino, Macará con Santos, Montevideo City Torque con Tigre y Botafogo con Cienciano.

Boca continúa con vida en el torneo continental, pero su clasificación dejó una advertencia: la eficacia en los penales alcanzó para superar a O’Higgins, aunque el desempeño mostrado en Rancagua deberá mejorar si pretende avanzar a las instancias decisivas.