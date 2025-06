Boca Juniors y Benfica cierran un vibrante empate 2-2

Boca Juniors y Benfica dieron uno de los partidos más emocionantes del Mundial de Clubes, pues firmaron un empate 2-2 que alegró a quienes abarrotaron el estadio Hard Rock.

Los "Encarnados" salieron a proponer en el encuentro, pues en el papel parecían ser el rival a vencer, aunque dura fue su sorpresa cuando el "Xeneize" se adelantó en el encuentro con un gol de Miguel Merentiel vía balón parado.

Y aunque el cuadro portugués quiso hacerse más fuerte, Boca se adelantó nuevamente en el marcador, ahora con un gol de Rodrigo Battaglia, poniendo a los suyos 2-0 arriba en menos de media hora.

Previo al medio tiempo la cosa comenzó a ponerse a favor de las "Águilas", pues Ander Herrera salió de cambio por lesión, ya en la banca se fue expulsado y encima les marcaron un penal a favor, el cual Ángel Di María no desperdició.

Durante el complemento el encuentro se tornó rudo, con ambos equipos metiendo fuerte la pierna para controlar el balón, lo que fue elevando los ánimos, incluso el italiano, Andrea Belotti, vio la tarjeta roja al 72', lo que parecía ser una sentencia para el Benfica.

Todo estalló cuando Nicolás Otamendi entró solo a rematar de cabeza en el área chica y puso el 2-2 definitivo, con el que los portugueses le agüaron la fiesta a Miguel Ángel Russo y compañía.

