Boca Juniors es eliminado por Huracán del Torneo Apertura 2026

La derrota incrementó todavía más la presión sobre el técnico Claudio Úbeda, ya que el equipo suma tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones oficiales

La Bombonera vivió una de sus noches más tensas y dolorosas del semestre. Huracán sorprendió a Boca Juniors y lo eliminó del Torneo Apertura 2026 tras imponerse por marcador de 2-3 en tiempo extra, en un partido lleno de dramatismo, errores defensivos y una actuación monumental del arquero Hernán Galíndez.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda volvió a dejar dudas en un momento clave de la temporada y quedó fuera del campeonato argentino frente a su propia afición, que terminó explotando con silbidos y reclamos tras el silbatazo final.

La figura indiscutible de la noche fue el guardameta de Huracán, Hernán Galíndez, quien sostuvo al “Globo” con al menos seis intervenciones determinantes durante el encuentro.

Huracán golpeó temprano y resistió la presión de Boca

El encuentro arrancó de forma perfecta para la visita. Apenas al minuto 4, Leonardo Gil aprovechó un error defensivo de Boca para abrir el marcador y silenciar rápidamente La Bombonera.

El gol obligó al cuadro xeneize a adelantar líneas durante prácticamente todo el partido, aunque volvió a mostrar problemas de generación ofensiva y desorden defensivo en momentos importantes.

Con el paso de los minutos, Galíndez comenzó a convertirse en protagonista con atajadas fundamentales ante intentos de Miguel Merentiel, Milton Delgado y otros futbolistas del conjunto local.

Cuando parecía que Boca quedaría eliminado en el tiempo regular, apareció Milton Giménez al minuto 87 para marcar el empate y mandar el partido al alargue, desatando la euforia de los aficionados locales.

Óscar Romero fue el héroe y hundió a Boca

El tiempo extra terminó siendo una pesadilla para Boca Juniors. El paraguayo Óscar Romero apareció en dos ocasiones desde el punto penal para devolverle la ventaja a Huracán y encaminar la clasificación.

Ambos goles llegaron tras errores defensivos que fueron duramente cuestionados por la prensa argentina y por los propios aficionados xeneizes.

En medio del caos, Boca logró descontar gracias a Ángel Romero, hermano gemelo de Óscar, quien puso suspenso en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación.

Huracán incluso terminó el partido con nueve futbolistas luego de las expulsiones de Erik Ramírez y Fabio Pereyra, pero aun así consiguió resistir la presión final del conjunto local.

Boca agrava su crisis y apunta ahora a la Libertadores

La derrota incrementó todavía más la presión sobre Boca Juniors y sobre el técnico Claudio Úbeda, ya que el equipo suma tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones oficiales.

Antes de esta eliminación, el cuadro argentino ya había sufrido derrotas en la Copa Libertadores frente a Cruzeiro en Belo Horizonte y contra Barcelona en Guayaquil.

Tras quedar fuera del Apertura, el principal objetivo del semestre para Boca será asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzar en la Copa Argentina, donde enfrentará a Sarmiento de Junín.

Por su parte, Huracán avanzó a los cuartos de final luego de firmar uno de los grandes golpes del torneo y ahora se perfila como uno de los equipos sorpresa de la fase final del futbol argentino.