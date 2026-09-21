Boca Juniors derrota a San Lorenzo y escala en el Torneo Clausura

Boca ahora concentrará su preparación en el partido contra Racing, programado para el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y consiguió una victoria importante como visitante durante la décima jornada del Torneo Clausura argentino.

Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del conjunto xeneize durante el segundo tiempo, después de que San Lorenzo quedara con diez jugadores por la expulsión de Manuel Insaurralde.

El equipo local generó la primera oportunidad clara mediante un cabezazo de Rodrigo Auzmendi que pasó cerca del poste. Boca tuvo mayor control del balón, pero encontró dificultades para superar el orden defensivo de su rival durante la primera mitad.

Expulsión de Insaurralde condicionó a San Lorenzo

El partido cambió al minuto 31, cuando Insaurralde recibió la tarjeta roja directa por una entrada con los dos pies sobre Santiago Ascacíbar en el círculo central.

Ante la desventaja numérica, San Lorenzo retiró a Alexis Cuello y envió al campo a Juan Rattalino para reforzar el mediocampo. El ajuste permitió que el conjunto local mantuviera el empate hasta el descanso, aunque redujo su presencia ofensiva.

Antes de concluir la primera mitad también se presentó una jugada polémica. San Lorenzo reclamó una segunda tarjeta amarilla para Facundo Herrera por un pisotón sobre Auzmendi, pero el árbitro Nazareno Arasa permitió que continuara el encuentro.

Para evitar riesgos, Boca sustituyó a Herrera durante el descanso y colocó en su lugar a Marco Pellegrino.

Lozano y Merentiel resolvieron el clásico

Boca abrió el marcador al minuto 57 mediante un contragolpe conducido por Augusto Flores. La jugada terminó con una asistencia para Leandro Lozano, quien definió con un potente disparo de zurda.

El segundo tanto llegó a los 72 minutos. Lautaro Blanco avanzó por el costado izquierdo y habilitó a Miguel Merentiel, quien remató para asegurar la victoria visitante.

Con la ventaja en el marcador y un jugador más, Boca controló el resto del encuentro y evitó que San Lorenzo encontrara espacios para reaccionar.

Boca se mantiene en puestos de clasificación

Con el triunfo, Boca llegó a 17 puntos y se colocó quinto en la Zona A, dentro de los lugares que permiten avanzar a la fase eliminatoria del Clausura.

El resultado también fortaleció su posición en la tabla anual, donde alcanzó 47 unidades y se mantuvo en la pelea por obtener una clasificación internacional para 2027.

En el historial general, San Lorenzo continúa con ventaja sobre Boca. Después de 214 enfrentamientos, el Ciclón suma 83 victorias, el conjunto xeneize acumula 78 triunfos y se registran 53 empates.

Boca ahora concentrará su preparación en el partido contra Racing, programado para el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina.