Boca Juniors busca a Nahuel Guzmán

De acuerdo a medios argentinos, el club Xeneize está interesado en reforzar su plantel con el portero de los Tigres de la UANL.

Las especulaciones surgen luego de que el arquero del equipo argentino, Agustín Rossi aún no resuelve los problemas contractuales con la institución. Tras esto, medios locales de Argentina comenzaron a mencionar que el equipo de Buenos Aires ve en Nahuel Guzmán una opción para cubrir la posible salida de Rossi. Por su parte, el actual arquero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León no ha respondido ante tal noticia.Del mismo modo, cabe recordar que no es la primera vez en que el Xeneize muestra interés en el Patón, ya en 2018 se había hecho una propuesta pero el mismo Guzmán la rechazó.Con información de El Horizonte.