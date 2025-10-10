Boca Juniors abre 'La Bombonera' para el último adiós a Russo

El vestíbulo central de la cancha del 'Xeneize', en pleno barrio de La Boca, es el lugar elegido para instalar la capilla ardiente de Miguel Ángel Russo

El club argentino Boca Juniors abrió este jueves su estadio 'La Bombonera', en Buenos Aires, para dar el último adiós a su entrenador, Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años, y donde se espera que los hinchas acudan a despedirlo y agradecerle los títulos obtenidos en el club.

El vestíbulo central de la cancha del 'Xeneize', en pleno barrio de La Boca, es el lugar elegido para instalar la capilla ardiente de Russo, que se extenderá hasta las 22:00 hora local y se reanudará el viernes entre las 10:00 y las 12:00.

Antes de la apertura de las puertas, decenas de personas esperaban en fila para ingresar al recinto, donde la organización prohibió a los asistentes tomar fotos o filmar videos con sus celulares.

El plantel completo de Primera División, con figuras como Leandro Paredes, el uruguayo Edinson Cavani y el español Ander Herrera, entre otros, ya se acercó a despedir a su entrenador, que comandaba el equipo, pero hace algo menos de un mes debió pedir licencia por las complicaciones derivadas del cáncer de próstata, detectado en 2017 y que se extendió a la vejiga.

El pesar de los hinchas de Boca por la muerte de 'Miguelo' tuvo su correlato casi instantáneo en redes sociales, que se llenaron de imágenes y videos para despedir y agradecer al último entrenador que logró una Copa Libertadores con el club, en 2007, en un equipo liderado sobre el césped por Juan Román Riquelme, hoy presidente de la institución.

En tres ciclos al frente del equipo (2006-2007, 2020-2021 y 2025), Russo consiguió la mencionada Libertadores de 2007, una Superliga, una Copa de la Liga y la Copa Diego Armando Maradona, los tres en 2020.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", expresó el 'Xeneize' en su perfil de la red social X.

El mensaje fue acompañado de una imagen del entrenador sonriendo y concluyó con un saludo: "¡Hasta siempre, querido Miguel!".

Claudio Úbeda, asistente de campo de Russo que tomó las riendas del equipo durante los últimos dos partidos, continuará por el momento en el banquillo.

Debido al fallecimiento del entrenador, la Liga Profesional del Futbol de Argentina decidió postergar el encuentro que estaba previsto este sábado entre Boca Juniors y Barracas por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

En paralelo, la Asociación del Futbol Argentino resolvió que, en señal de duelo, todos los partidos que se disputen entre este jueves y el próximo domingo, tanto en Primera División como en el resto de categorías, comenzarán con un minuto de silencio en honor de Russo.