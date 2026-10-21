Boca Jrs. silencia al Maracaná y va a la final de la Sudamericana

Con esta victoria del conjunto "xeneize", solo espera al Atlético Mineiro o al Montevideo Torque en la final, donde busca su tercer título

Boca Juniors se clasificó este martes a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 1-3 al Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el partido decisivo de Barranquilla espera como rival al Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

El equipo argentino se fue en ventaja en el minuto 4 tras un cabezazo en el área de Lautaro Di Lollo, una anotación con la que se empató la serie tras la victoria 0-1 lograda por el Vasco da Gama la semana pasada en Buenos Aires.

El 0-2 que desnivelaba parcialmente la llave para el equipo orientado por Rodolfo Arruabarrena llegó en el minuto 34 gracias a un contraataque culminado de forma certera por Miguel Merentiel.

Los vascaínos empataron el global en el minuto 66 tras un fuerte remate cruzado dentro del área de José Luis Rodríguez.

Pero en el minuto 88, el central mundialista Leandro Paredes sacó un remate de media distancia que decretó el 1-3 definitivo.

Boca Juniors enfrentará en la final el próximo 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla al ganador de la serie entre el Atlético Mineiro y el Montevideo City Torque.

Los brasileños tienen una ventaja de 3-0 sobre los uruguayos en una llave cuyo encuentro de vuelta se disputará el miércoles en Montevideo.