Bills vencen 23-6 a Vikings y afianzan su liderato en la AFC

Con ese envío, Allen llegó a 322 touchdowns combinados en temporada regular: 232 por pase, 88 por tierra y dos como receptor

Josh Allen igualó una marca de Peyton Manning con el pase que rompió el empate y los Bills de Buffalo vencieron 23-6 a los Vikings de Minnesota el lunes 9 de noviembre en Minneapolis. Buffalo sumó su cuarta victoria consecutiva y quedó con marca de 7-1, la mejor de la Conferencia Americana al cierre de la Semana 9 de la NFL.

El pase que cambió el partido y alcanzó a Manning

Minnesota llegó al encuentro con la defensa que menos puntos permitía en la liga y capturó cuatro veces a Allen. Buffalo apenas había conseguido tres puntos en sus primeras seis series, pero encontró la anotación antes del descanso. Con 44 segundos en el reloj, Allen se desplazó hacia su derecha y, bajo presión, encontró a Keleki Latu al fondo de la zona de anotación para un touchdown de 25 yardas, el primero en la carrera del ala cerrada.

Con ese envío, Allen llegó a 322 touchdowns combinados en temporada regular: 232 por pase, 88 por tierra y dos como receptor. Alcanzó en su novena campaña la cifra que Manning acumuló en sus primeras diez temporadas. Allen lo hizo en 136 partidos, frente a los 160 que disputó Manning en ese periodo, y terminó la noche con 234 yardas por pase.

Cook amplía la ventaja y la defensa cierra el paso

Los Bills se fueron al descanso con ventaja de 10-6 y abrieron distancia con dos series de 15 jugadas en la segunda mitad. La primera terminó con un gol de campo de Tyler Bass y la segunda, con un acarreo de cinco yardas de James Cook III que puso el 20-6 a falta de 6:17. Cook cerró con 107 yardas en 31 acarreos y Bass selló el marcador con un intento de 52 yardas, su tercer gol de campo de la noche.

Minnesota se quedó en 178 yardas totales y falló sus ocho intentos de conversión en tercera oportunidad. Carson Wentz, titular por la lesión de Kyler Murray, completó ocho de 25 pases para 81 yardas, perdió un balón en un envío hacia atrás y sufrió dos intercepciones, de Dorian Williams y Terrel Bernard. Max Brosmer lo relevó en el último cuarto.

Los Vikings quedaron con marca de 6-2 y cedieron el liderato del Norte de la NFC a Chicago. El 15 de noviembre visitarán a Green Bay y, una semana después, enfrentarán a San Francisco en el Estadio de la Ciudad de México. Buffalo visitará a los Jets en la próxima jornada.