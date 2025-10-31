Berterame y Brunetta; los jugadores a seguir del Clásico 141

Ambos llegarán al Clásico Regio 141 como los máximos goleadores de sus equipos, Germán con nueve y Brunetta con ocho; siendo de los mejores del campeonato

Hacía tiempo que los dos equipos regios no llegaban al Clásico con dos de los mejores goleadores del campeonato, pues desde esa rivalidad entre Funes Mori y Gignac, ninguno tuvo algún goleador que fuera confiable... hasta ahora.

Por el lado del Monterrey, la referencia al frente es Germán Berterame, quien está teniendo la mejor campaña de su carrera, pues en lo que va del torneo ha marcado nueve goles y se mantiene en la carrera por ser campeón de goleo.

El "Inventor" encaja perfectamente con el estilo que plantea Domenec Torrent y esto se nota en el campo, donde el argentino-mexicano finalmente está siendo ese delantero "matón" que tanto le hacía falta al equipo.

Min 58



Gol de Rayados anotado por Berterame



🤠 3-0 🐴 pic.twitter.com/kz6naI3Rrd — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) October 22, 2025

Su capacidad para partir de la banda hacia el centro, acompañado de su velocidad y buena definición con ambas piernas, son de cuidado para una defensa de felina que debe estar muy atenta para no darle espacios.

Quizá su único "asterisco" es que ha quedado a deber ante los equipos importantes, pues de los equipos que se encuentran dentro del top 10 de la Liga MX, únicamente le hizo gol a Toluca, Juárez y Xolos. Además, en siete partidos contra Tigres solo hizo dos goles.

En San Nicolás, el hombre más definitorio este torneo está siendo Juan Brunetta, quien se volvió el hombre de confianza para Guido Pizarro, pues ha marcado ocho goles y dio dos asistencias más.

Min 45

Gol de Tigres anotado por Brunetta



🐯 3-2 ⚡️ pic.twitter.com/PZ8CqIfrxt — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) October 18, 2025

Aunque tiene cifras bastante buenas, el aporte del argentino va mucho más allá de esto, pues en su rol como mediapunta conecta el medio campo con la delantera y maneja los tiempos del juego.

A diferencia de Berterame, Brunetta no es tan explosivo, pero sí tiene una mayor calidad individual que le permite marcar de tiro libre o desde fuera del área; alternativas que pesan mucho cuando un partido está muy cerrado, tal y como suelen ser los Clásicos.

Cuando a muchos jugadores les pesó la loza de reemplazar a André-Pierre Gignac como la figura de Tigres, Juan Francisco tomó esa responsabilidad y como el fichaje estelar que fue en su momento, ha marcado la diferencia ante Rayados, pues en ocho juegos hizo tres goles y tres asistencias.