Berterame sale en ambulancia tras fuerte golpe en la cabeza

Pese a la preocupación generada por la caída, las autoridades del club no han confirmado si sufrió una conmoción cerebral

Germán Berterame encendió las alarmas durante el partido entre Inter Miami y CF Montréal al sufrir un fuerte golpe en la cabeza que obligó al ingreso de una ambulancia al terreno de juego para trasladarlo a un hospital.

El delantero argentino/mexicano recibió atención médica durante varios minutos antes de abandonar el encuentro, que terminó con victoria de Inter Miami por 1-0. Hasta el momento, el club no ha informado un diagnóstico ni ha precisado la gravedad de la lesión.

Berterame cayó tras disputar un balón aéreo

El incidente ocurrió alrededor del minuto 69, cuando Berterame saltó dentro del área para disputar un centro junto a los defensores Daniel Pereira y Efraín Morales. Durante la acción recibió un impacto en la parte posterior de la cabeza y cayó de manera aparatosa sobre el césped.

La reacción de los jugadores fue inmediata. Integrantes de ambos equipos solicitaron el ingreso de los servicios médicos, mientras el partido permaneció detenido para que el atacante fuera estabilizado e inmovilizado.

La atención se prolongó cerca de diez minutos y posteriormente una ambulancia entró directamente al campo para trasladar al futbolista a un hospital de Montreal, donde sería sometido a estudios.

Very scary and worrisome moment as Inter Miami's German Berterame went down and seemed to be seizing up. Players for both teams in a state of shock and ambulance was called unto the field immediately by trainers.



🎥: Apple TV pic.twitter.com/eJzvU40LhA — Andy Coronado (@andystake88) July 26, 2026 Inter Miami espera los resultados médicos La sustitución de Berterame quedó registrada alrededor del minuto 79. Pese a la preocupación generada por la caída, las autoridades del club no han confirmado si sufrió una conmoción cerebral, una lesión cervical o alguna afectación adicional. Algunas versiones señalaron que el delantero habría perdido momentáneamente el conocimiento; sin embargo, este dato no ha sido confirmado mediante un reporte médico oficial. Debido a que el impacto involucró la cabeza, el futbolista deberá superar las valoraciones correspondientes antes de recibir autorización para regresar a los entrenamientos y partidos. Luis Suárez dedica el gol a Berterame Poco después de la reanudación, Inter Miami recibió un penal que Luis Suárez convirtió para marcar el único gol del encuentro. Durante la celebración, el atacante uruguayo dedicó la anotación a su compañero, quien ya había sido trasladado para recibir atención médica. Berterame llegó a Inter Miami a principios de 2026 después de su paso por Rayados de Monterrey y durante su primera temporada en la MLS acumula siete goles y cuatro asistencias. El siguiente compromiso del equipo está previsto para el 1 de agosto frente a Columbus Crew, aunque la participación del seleccionado mexicano dependerá de su evolución y de los resultados de los estudios realizados tras el impacto.