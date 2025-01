 Benzema guía a Al Ittihad hacia lo más alto de la tabla

Una actuación estelar del francés Karim Benzema en la goleada del Al Ittihad sobre el Al Raed (4-1) situó al conjunto del galo Laurent Blanc igualado a 40 puntos con el líder de la liga Saudí, el Al Hilal de Neymar Jr, pero en el segundo puesto por tener perdido el duelo directo (1-3).

Benzema abrió el marcador a pase del neerlandés y ex del Ajax Steven Bergwijn (m.20) y recuperó el balón para el segundo tanto de los locales (m.51+) que anotó su asistente en el 1-0.

El Al Raed salió al campo tras el descanso con ganas de darle la vuelta a la situación y lo demostró con un gol del saudí Naif Hazzazi (m.59) tras una jugada 'maradoniana' del argelino Sayoud, pero el intento de remontada visitante se vio frustrada por la contundencia del Al Ittihad.

En los minutos 72 y 77, el saudí Al Oboud primero y el francés Aouar después acabaron por 'matar' el encuentro y las esperanzas del Al Raed, que se quedó sin opciones ante los ataques vertiginosos de los locales.

